男星疫情影響回不了英國　歌曲偷藏甜蜜訊息

與「The 1975」合作的倫敦菲律賓獨立音樂人「No Rome」12月即將發行首張專輯《It’s All Smiles》，首波主打單曲 MV《When She Comes Around》已經上線。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-05 17:35:00
化名為「No Rome」的菲律賓獨立音樂人 Guendoline Rome Viray Gomez ，他從12歲就開始寫歌並發表作品，在某天受到藝術總監 Samuel Burgess-Johnson 的注意，將他引薦給The 1975 與英國廠牌「Dirty Hit」，當時還不滿20歲的No Rome便從家鄉馬尼拉搬到倫敦，自此展開音樂之路。
首波單曲《When She Comes Around》是No Rome於菲律賓封鎖期間所製作完成，當時因疫情封鎖限制使他無法返回英國，而他也因為受疫情影響有2年的時間沒有現場演出，該曲便是他在回到菲律賓時被隔離時所寫下的，是一首外人看似是傷心的歌，但其實想傳達隔離時想念戀人的甜蜜心情。
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