巷仔內／朱立倫面臨內憂外患　公投過後恐將全面反撲

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第三、朱立倫在公投最後一個月推出螞蟻雄兵，不少青年宣講力道較弱、現場冷清，黨內青年的宣講感染力懸殊，包括朱立倫預告將率黨部主管夜宿凱道、立院黨團合作秋鬥遊行等，都沒成功拉抬藍營「四個同意」的民意支持。
不過，隨公投投票日越趨接近，民進黨卻接連因治安破網、萊劑保健品、行政中立、動用納稅錢打選戰、台鐵意外、林秉樞施施暴扯出網軍案外案等爭議，自己摔得鼻青臉腫，讓負面聲量暴增，與國民黨的擴大規模宣講無實質關係。
對此，黨內人士表示，朱立倫甫上任黨主席，基本上只要把握「反萊豬」以及「公投綁大選」這2項公投議題，就能輕騎過關，但朱立倫近期也順應民意，主打四個同意，除了展現在野黨主席的氣魄，同時也是承擔民間的付託，若中常委要朱立倫為公投的結果下台，可能不盡公平。
黨內人士表示，公投的緊要關頭，各地方首長肯定會出面表態，外界所稱的林姿妙問題，也將會在公投前尋求解決，一定會創造黨內大團結。而針對螞蟻雄兵的專案，黨內人士也坦言，青年團的宣言大多是隔靴搔癢，沒有亮眼的意見領袖，論述也乏善可陳，但聽說近期要往年輕選民拓票，在KTV門前宣講，若能成功，也不失為一在野黨的重大斬獲。
至於黨內對於朱立倫的不滿聲音，多少也牽涉自身利益，近日民進黨不少有意參選2022議員選舉的人已掛滿看板、拜會鄰里長與市場宣講從政理念，但國民黨中央與地方上名單上仍喬不攏，更傳出互卡、互推責任的情況。
一名地方人士指出，新北市政府3名發言人及過去曾在侯友宜選舉辦公室擔任助理的市府機要人員，皆是默默自行準備、期程安排保密到家，由副市長謝政達安排、協助，但確定名單及屬意選區尚未明確告知黨中央，主因是朱立倫尚未公布黨部主委由誰接任，因此無法展開地方協商，若由市府高層出面協調也十分不妥。
對此，黨內人士駁斥，「難道黨部主委不是侯市長指定的林金結就是沒有主委嗎？」他強調，現在的新北黨部主委就是黃志雄，即使黃表現不盡人意，黨中央目前還沒有定案要更換，市府遲遲不拍板、與黨中央協調，其他有意參選的黨員動也不是、不動也不是，怕做白工而無從準備，其他縣市也有傳出派系喬不出人、互搶選區等狀況。
恐怕朱立倫在公投過後，要面臨的不只是民進黨全力反擊，更大的反撲力量，而是國民黨無止盡的內耗。