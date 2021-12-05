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國民黨高雄唯一大型公投宣講登場　馬、朱、江、趙都來了

▲迎戰1218公投倒數兩周，國民黨在高雄的唯一一場大型公投說明會在鳳山登場。（圖／翻攝畫面）
▲迎戰1218公投倒數兩周，國民黨在高雄的唯一一場大型公投說明會在鳳山登場。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-05 18:25:08

迎戰1218公投倒數兩周，國民黨大老馬英九、朱立倫、江啟臣、趙少康，以及吳怡玎、羅智強、林為洲、曾銘宗、溫玉霞、林麗蟬、黃昭順、張顯耀、蘇偉碩、侯漢廷、游淑慧等人今（5）日齊聚鳳山議會路進行高雄唯一一場的大型公投說明會，高喊「四個都同意、台灣更美麗」，要給民進黨一個教訓。

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▲國民黨前主席江啟臣說，公投是大家一起拚來的，要讓民進黨知道人民不是塑膠做的。（圖／翻攝自活動直播）
▲國民黨前主席江啟臣說，公投是大家一起拚來的，要讓民進黨知道人民不是塑膠做的。（圖／翻攝自活動直播）
國民黨前主席江啟臣說，身為公投綁大選的領銜人，公投是大家一起拚來的，人民知道什麼樣的政策應該要改變、政府應該要反省，1218絕對是創造紀錄的日子，什麼可以保台？公投可以、民主可以，但當政府只會說「抗中保台」，我們要讓民進黨知道，人民不是塑膠做的，「民主才可以保台」。

▲前總統馬英九則說，民進黨常說，若擋住萊豬就會影響台灣進入CPTPP的機會，是四個字「胡說八道」。（圖／翻攝自活動直播）
▲前總統馬英九則說，民進黨常說，若擋住萊豬就會影響台灣進入CPTPP的機會，是四個字「胡說八道」。（圖／翻攝自活動直播）
前總統馬英九則說，民進黨常說，若擋住萊豬就會影響台灣進入CPTPP的機會，四個字「胡說八道」，我們不反對美豬，是反萊豬，並痛批陳吉仲說萊劑就好比人的保健食品，禁藥可以變成保健食品「真會變魔術」，賴清德說萊劑不是禁藥，說這些話的政務官的違背專業，應該要向人民道歉，蔡總統則說可以選擇不吃萊劑，難道豬肉會跟你說「我不吃萊劑？」這怎麼可能！

馬英九強調，核能不排碳、是國外認為的綠電，以核養綠、以核減碳是世界潮流，非核已經落伍了，全世界沒有一個不產天然氣的國家把天然氣發電提高到50%，重啟核四、減少空汙、人民不缺電、三接也不用建，還可以保護藻礁，這是一舉兩得。

國民黨主席朱立倫指出，這次四個議題是為了民眾的健康、民主、環境保護、經濟，「四個同意就是民意」，民進黨就是站在民意的對立面，怎麼會有這種政府，叫大家吃萊豬，民進黨政府說要有核安，但這根本是多講的，現在重點是電是台灣的電夠嗎？講大聲話大家都會，事實就是電不夠，民進黨說2025非核家園，屆時台灣至少會少15%的電，這是民進黨開的最大空頭支票，核四重啟是就是要提前準備好，若不夠電的時候，至少還能生活、拚經濟。

▲趙少康批總統蔡英文現在不是三軍統帥，而是四軍，陸軍、海軍、空軍，還有「網軍」。（圖／翻攝自活動直播）
▲趙少康批總統蔡英文現在不是三軍統帥，而是四軍，陸軍、海軍、空軍，還有「網軍」。（圖／翻攝自活動直播）
趙少康則說，公投要通過需要500萬人出來投票，很不容易，所以大家一定要動起來1218一起去投票，民進黨用人民的錢、洗人民的腦，用公帑宣傳公投，很可惡，趙更痛批，蔡英文現在不是三軍統帥，而是四軍「陸軍、海軍、空軍，還有網軍」，是不是要查？不刪掉20億大內宣的預算「網軍頭頭蔡英文」，現在根本就是網軍亂國，網軍叫大家不要投同意票，1218要用選票告訴大家，要當掉蔡英文的公投期中考。

羅智強則說到，打女人的人是人渣，打女人的黨就是人渣黨，痛批民進黨養網軍，林秉樞就是民進黨養出來的，就要用四個同意打臉他們，若這次公投通過，就要發起「反政府網軍」的公投，民進黨政府若敢用政府支援網軍，就給他們關10年、關到死，若是蘇貞昌、陳吉仲敢養網軍，就給他關到死，並話鋒一轉提到，江啟臣前主席說4個公投通過要做400下伏地挺身、鄭照新說要減20公斤，他則是承諾會徒步走400公里感謝大家，打臉民主金光黨。

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