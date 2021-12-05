燕子捎來喜訊！「雙燕」抽出孕婦、入新厝百萬大獎幸運兒

台中購物節買氣強強滾，倒數前5天，累積登錄消費突破240億。市長盧秀燕與代言人謝金燕今日「雙燕」合體現身，除了聯手敲出200億冰磚，也共同抽出2名各100萬元得主，分別由一名孕婦與明天準備入厝的幸運兒獲得。「雙燕」當場call out恭喜時，一度遭對方誤認是詐騙集團掛電話，讓姊姊謝金燕很錯愕。





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台中購物節從10月10日開跑以來，屢創佳績，登錄的消費金額，截至4日為止，一舉突破240億大關，APP下載量也衝破106萬次。市長盧秀燕宣布「拚經濟加碼抽」，5日與代言人謝金燕合體，共同抽出兩名百萬現金得主，是加碼的突破標竿現金獎。





▲台中購物節今日公開加碼抽百萬大獎，由「雙燕」抽出孕婦、入新厝2名幸運兒。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.5)

謝金燕今年沒有參加跨年晚會，代言台中購物節後，今日唯一公開露臉。身材姣好的她，大衣外套內著露腰小可愛，若隱若現，她笑說「姊姊來這裡，也有給大家吃冰淇淋」。 此外，她很高興能當購物節代言人，也恭喜台中購物節創造200多億好成績。市長則感謝她把唯一公開露臉機會獻給台中市。





▲「雙燕」抽出孕婦、入新厝百萬大獎幸運兒，當場打電話遭質疑是詐騙集團，謝金燕滿臉錯愕，讓市長笑壞了。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.5)

「我是你姊姊謝金燕」謝金燕和市長聯手抽出百萬幸運兒後，當場call out，打電話給中獎百萬的幸運得主劉先生。這名分別在汐止、桃園住了20年，去年才搬到台中的幸運兒，一度以為是詐騙集團還掛了謝金燕電話，讓她很錯愕。當謝金燕二度打電話，加上市長盧秀燕在旁「贊聲」，他才醒悟好運從天而降，一直驚呼「MY GOD！」「夭壽！」





劉先生表示，去年剛搬來台中市，為了添購家電，在公益路全國電子買了10多萬電視、冰箱，紙箱等，明天準備請朋友來新家吃喬遷宴。他還直說，台中購物節抽那麼多獎，都沒抽到他，正懷疑是不是騙人的，沒想到不中則已，一中竟是百萬大獎，激動之餘，「夭夀」又出口。





另名陳小姐是懷孕中的準媽媽，住在台中市北區，即使謝金燕再三保證自己是「姊姊謝金燕」，她都很淡定，不敢相信。確定好事「係金也」後，謝金燕要她尖叫宣洩心情，她也僅是小聲「鳴」一聲，不放心的再問「是真的嗎？」





▲久未公開露臉的謝金燕，今日為台中購物節現身，大衣外套內著小可愛，若隱若現，她自己說「有給大家吃冰淇淋哦！」（圖／記者金武鳳攝，2021.12.5)

盧秀燕說，雙燕合體拼經濟創造亮眼佳績；因為，台中購物節至今已舉辦3屆，第1屆登錄消費金額25億元，當時已是全國第一；第2年登錄金額多了3倍，高達90億元；沒想到第3屆台中購物節活動，在9日截止前，就已突破200億元。





盧秀燕呼籲，購物節每天抽一千組5000元，等於每天發出500萬獎金外，壓軸還要抽附車位的好宅，好康多多。活動進入倒數前5天，歡迎大家繼續消費，把握中大獎機會。



