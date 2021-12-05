日本地方調查：接種兩劑疫苗仍有7%抗體未達標

（中央社東京5日綜合外電報導）日本某地方政府調查發現，當地接種兩劑疫苗後受檢的740人中，有53人抗體量未達標準，占比約7%，呼籲民眾就算完成兩劑疫苗接種也不可大意，並鼓勵踴躍接種第3劑疫苗。
文/中央社
2021-12-05 18:49:49
日本讀賣新聞報導，在大阪府泉佐野市開設的「抗體量檢查中心」發現，受檢民眾中有約7%抗體量未達標準，顯示有一定數量民眾即使接種完兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，體內疫苗也無法完全發揮效力。
這處抗體量檢查中心以接種完兩劑疫苗且經過14天以上的人作為對象，採集血液調查抗體量的變化。泉佐野市政府表示，截至11月20日止受檢的740人中，有53人抗體量未達標準。
大阪府有愈來愈多即使接種疫苗還是感染的突破性感染病例。大阪府表示，轄內60歲以上新增確診病例中，已接種完兩劑疫苗且經過14天以上民眾占比高達54.1%。
因此，泉佐野市政府已決定給予接種第3劑疫苗的市民，可以在市內特約店家使用等同現金的點數，盼吸引市民踴躍接種疫苗。泉佐野市長千代松大耕說，希望市民都能確實擁有抗體，為可能來臨的「第6波」疫情做好準備。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101205