北韓金正恩「假新聞」氾濫！韓國將投2億韓元加強監控
近年來關於北韓領導人金正恩的假新聞、不實消息頻傳，例如金正恩病危消瘦，甚至傳出被胞妹金與正發起軍事政變等傳言，韓國國會日前就在通過2022年度的財政總預算當中，編列了一筆1兆5023億韓元的預算給了韓國統一部，其中將會有2億韓元專門用在打擊關於北韓的假新聞上。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-05 18:04:12
根據《韓聯社》報導，韓國在本月3日召開國會2022年度預算會議，全體通過歷年來最高金額的財政預算，數字高達607兆7千億韓元，比今年還要多49兆7千億韓元；其中韓國統一部通過「南北韓合作基金」共1兆2714億韓元，以及「一般會計財政預算」共2309億韓元。
報導指出，這筆「一般會計財政預算」當中，包含基本經費、人事費用和包含「監控假新聞」業務的事業費用，主要將針對網路、社群媒體上流傳關於北韓的不實訊息、假新聞加以監管控制，為了防堵不實訊息和錯誤資訊，未來將邀請兩韓相關領域專家協助研擬對策。
由於北韓長年來對外封鎖各種消息，對於資訊流通度和查核能力不如其他國家，外界想查證也相當不容易，去年起就傳出金正恩接受心臟手術、遭胞妹金與正軍事政變、失事倒台等不實消息，而韓國境內也傳出國內生產防堵新冠疫情的口罩將全數送往北韓去的謠言，讓韓國當局與統一部在處理假新聞時疲於奔命。
然而外界多半質疑此筆預算花費是否精確，鑑於關於北韓的報導資訊量過於龐大，相關新聞從韓國國內自身媒體到外媒等皆須大量精力查證，加上必須得從中辨認出假新聞、謠言、錯誤訊息等，還得考慮監控範圍，在執行方面頗有難度，有賴政府提出完善的方案才能有效打擊假新聞。