捲髮、電眼迷死人！袁詠儀15歲帥兒曝光　粉絲甜喊老公

香港銀色夫妻檔張智霖、袁詠儀（靚靚）結婚20年，育有1子張慕童（魔童），今年剛滿15歲，遺傳了父母的深邃五官，擁有神似混血兒的俊俏臉龐，還蓄有一頭捲髮，長相非常帥氣，他進駐微博5年後近日首次發文，曬出與貓咪合影照片，似乎是為未來出道試水溫，瞬間吸引29萬名粉絲按讚。





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▲遺傳袁詠儀、張智霖的優良基因，魔童小時候模樣就很帥氣。（圖／翻攝袁詠儀微博）

▲魔童（左）和朋友去迪士尼遊玩，露出電眼迷倒粉絲。（圖／翻攝張慕童IG）

▲魔童首次發文，露出一頭捲髮和側臉。（圖／翻攝張慕童微博）

為了保護小孩，袁詠儀夫婦為他婉拒綜藝節目及廣告邀約，甚至不讓魔童知道父母職業，小時候鬧出過笑話，校長通知她到校訪談，說「你們的家庭很有問題」，讓夫妻倆大吃一驚，原來是當時10歲的魔童回答父母職業時，語出驚人說「爸爸之前做警察，最近轉行賣壽司」，讓校長誤會家長頻繁更換職業，怕對小孩成長不利，他們才告訴魔童，其實父母職業是演員。





袁詠儀夫婦以前被問魔童是否會成為星二代？他們不但不看好，還聯手吐槽兒子，張智霖說「魔童不會演戲，他沒有演技」，袁詠儀也爆料「兒子唱歌和殺雞一樣難聽，沒有任何天賦」。如今魔童年僅15歲，身高就直逼180公分的爸爸張智霖，極有潛力進入演藝圈，網傳他已經跟專門培養偶像男團的「時代峰峻」簽約。





▲魔童（右）貼出摟著袁詠儀照片，個頭已經高出媽媽許多。（圖／翻攝張慕童IG）

魔童11月30日在微博首度發文，曬出與貓咪的合照，一頭捲髮微微露出側臉，IG照和朋友們出遊、爬山，也都戴上墨鏡、口罩，營造十足神祕感，讓網友更想一睹本人真面目。袁詠儀、張智霖粉絲從他小時候就默默關注，看到魔童終於露臉，驚喜表示「喜歡你爹的阿姨來了」、「關注了5年，這位博主終於發博了」、「可以叫老公嗎？」、「你爸你媽怎還不來翻你」。



