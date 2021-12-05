挺萊豬！會計師公會理事長：是經貿問題

民進黨今（5）日舉辦「四個不同意、台灣更有力」社會力公投說明會。會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿說，萊豬是經貿問題，攸關年輕人就業問題，美國有3億5000萬人在吃，萊豬怎麼會是食安問題？全國建築師公會理事長劉國隆則說，核四一定不能啟動，這是業界普遍的聲音。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-05 18:30:56
黃奕睿表示，經濟好才是台灣未來，這2、3年台灣經濟變好，經濟成長率6％，國民所得即將破3萬美金，股市破萬點天數史上最長，年輕人可能會說沒有感覺，但其實年輕人充分就業，沒想到找不到工作的問題。
黃奕睿表示，全世界都追求公平貿易，以萊豬來說，沒道理符合國際標準的東西不能進口，台灣不能為了一個不是食安的問題，去犧牲經濟。某黨高官小孩，去美國難道都吃伊比利豬嗎？
黃奕睿也說，台灣若發生核災，北台灣1000萬人要疏散去太平洋嗎？難道重啟核四過了，還要再公投決定核廢料放哪裡嗎？沒辦法避免台灣不地震，現在有各種替代能源，不需要拿核安來做賭注。
劉國隆則說，如果可以不用核四，又能有替代能源，這一代人應該自己負擔所有發電成本，而不是讓下一代來解決核廢料。三接的藻礁部分，目前已把開發面積降低，讓火力燃煤發電改成天然氣發電，這是需要大家的站出來支持。
牙醫師公會全國聯合會前理事長詹勳政則說，希望大家了解4個公投並慎重投票。美國食安很嚴格，用公投方式去說美豬不好，對食安管理嚴格的國家是很大傷害，對台美2國互信也不好，他會投下不同意票。