日本群馬縣42例COVID-19群聚 29例突破性感染
（中央社東京5日綜合外電報導）日本群馬縣今天新增30例確診病例，其中26例屬日前發生在縣內太田市工廠從業人員群聚感染；目前這間工廠群聚感染病例累計達42例，其中29例是完成兩劑疫苗接種的突破性感染。
文/中央社
2021-12-05 18:46:30
日本共同社報導，群聚感染42例年齡從10多歲到50多歲不等，其中有29例接種完兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且經過14天以上，屬突破性感染；另有9例未接種疫苗、4例仍在確認中。這42例全數屬輕疫或無症狀，無人重症。
群馬縣政府傳染病及癌症疾病對策課表示，以日本全境疫情來看，群馬縣一連幾天的新增確診病例雖然較多，但會冷靜因應疫情。
另外，時事通信社報導，日本境內目前有兩名COVID-19新變異株Omicron確診病例，這兩人在染疫前也都接種完兩劑疫苗。
日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，在Delta變異株也可能發生突破性感染；疫苗對Omicron的效果是否比對Delta來得差，還有必要再觀察一段時間。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增20例確診病例，雖較上週日增加11例，但已連續50天單日新增低於50例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101205