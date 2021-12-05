幼童突然衝到大馬路！女駕駛緊急踩煞車：遇到三寶家長
5日上午，新北市三峽區一名女子，開車行經中正路一段時，突然看到一名幼童，瞬間衝到大馬路上，女子嚇壞急忙煞車，好險當時車速不快，所以沒有衝撞到幼童，之後幼童家長上前將孩子抱走，結束這一場驚魂，事後女子將經過PO網，並附上行車紀錄器，直呼碰到「三寶家長」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 19:27:42
從畫面中可以看到，女駕駛一路直行，之後行經某一路口之際，突然看到幼童衝出來，女子緊急踩煞車，才避免發生悲劇，女子PO網表示「還好我後面沒有車追撞我」。其他網友也紛紛表示「好險差一步」、「孩子家長沒在顧？太危險了」。
對此，三峽警分局表示，根據兒少法規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，不得使兒童獨處於易發生危險或傷害之環境，尤其是6歲以下兒童，需要特別看護的兒童及少年，不得使其獨處或由不適當之人代為照顧。事後警方也循線找到孩子家長，除勸導之外還通報社會局，後續將由社工調查幼童狀況。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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