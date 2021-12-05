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強力催票公投　陳其邁、趙天麟籲衝高不同意票

▲民進黨高雄市議員林智鴻聯合服務處暨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會在北鳳山區舉行。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市議員林智鴻聯合服務處暨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會在北鳳山區舉行。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-12-05 19:54:42｜2021-12-05 19:57:34

四大公投即將登場，高雄市藍綠陣營今天不約而同選在鳳山區辦宣講，民進黨湧言會強力催票，市長陳其邁站台批評國民黨開放美牛如今反對美豬進口、重啟核四提案等都是在阻礙台灣發展，他與立委趙天麟都呼籲高雄要衝高「不同意」票。

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民進黨高雄市議員林智鴻聯合服務處暨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會在北鳳山區舉行，湧言會召集人、立委王定宇、趙天麟、林楚茵，前立委顏文章、新北市黨部主委何博文等人大集合，並邀陳其邁站台，與同時間在捷運鳳山西站出口舉辦說明會的國民黨尬場互別苗頭。林智鴻公投宣講現場湧進近3000人，台上賣力催票、台下熱情回應，人氣沸騰。

▲陳其邁籲民眾務必於「反美豬進口」投下不同意，才能支持台灣參與國際組織。（圖／翻攝畫面）
▲陳其邁籲民眾務必於「反美豬進口」投下不同意，才能支持台灣參與國際組織。（圖／翻攝畫面）
高雄市迎來台積電投資落腳高雄，陳其邁致詞指出，除了台積電還會有更多世界級大廠要來高雄，半導體晶片的重要性已到了「台灣打噴嚏全世界都煩惱」的地步了。要和世界經貿交流就要遵守國際規定。他說，過去國民黨開放美牛進口已經9年，如今卻說美豬是毒豬，意在阻礙台灣參加CPTPP及TIFA等國際組織，籲民眾務必於「反美豬進口」投下不同意，才能支持台灣參與國際組織。

他還批評國民黨提遷移三接案是「自私」的作法，要高雄繼續南電北送，飽受空污 ; 四大公投攸關台灣在國際經貿地位、能源轉型、民主發展及高雄的空氣污染等，呼籲民眾對公投投出「四個不同意」，尤其還要拉高「不同意」票。

立委林楚茵，何博文輪番批評國民黨杯葛總預算審查，結合中國勢力亂台，一旦四大公投通過就是「滅台」。王定宇指出，台灣在武漢肺炎疫情肆虐全球時，對國際伸出友誼的手，捐贈口罩得到善的循環，換來友誼及疫苗。近來包括法國、斯洛伐克等國家對台灣的支持及友誼提升了台灣的國際地位，但是國民黨卻扯後腿，阻礙台灣發展，他呼籲民眾用「四個不同意」力挺台灣參與國際經貿活動。

趙天麟肯定高雄人在民主道路上居「領頭羊」地位，從去年罷免前市長韓國瑜開出逾93萬的選票就知道民眾對民主的堅持，他砲轟國民黨的四大公投是在亂台，他還以民進黨高雄市黨部主委的名義下達「軍令狀」，呼籲民眾在12 月18日的公投要搶頭功、戰頭名，投出全國最高「不同意」票。

他說，只要四大公投順利過關就能阻止國民黨繼續亂下去，還能讓明年元月9日林昶佐的罷免案過關、中二選區立委補選讓林靜儀順利當選 ; 「一張票3種價值」，呼籲民眾用公投教訓國民黨。

▲趙天麟力薦林智鴻專業問政是優質的市議員，林智鴻宣講特別強調不應再「南電北送」。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟力薦林智鴻專業問政是優質的市議員，林智鴻宣講特別強調不應再「南電北送」。（圖／翻攝畫面）
趙天麟力薦林智鴻專業問政是優質的市議員。林智鴻宣講特別強調不應再「南電北送」，高雄市迎來台積電需要更多的用電，興達電廠燃媒機組也要提前除役，呼籲民眾用公投「四個不同意」守護高雄，維護高雄好的空氣品質。

前立委顏文章站台呼籲支持者守護、支持台灣國際參與，唯有堅定公投「四個不同意」才能讓台灣接軌國際。

除了鳳山場公投說明會，前高雄市議會副議長蔡昌達也在大寮區朝鳳宮舉辦說明會，王定宇、趙天麟及立委林岱樺站台助講，市議員林智鴻、張漢忠等人強力催票。蔡昌達呼籲民眾務必要堅定的在12 月18日以「四個不同意」支持台灣立足國際經貿舞台。

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