PLG／坦言還在適應球隊 塔克：這周回去有很多回家作業
上賽季是聯盟得分王的塔克，本季轉戰高雄高鐵人，不過新賽季首戰他僅拿到17分而已。賽後被問到是否在定位上有所改變，他直言並沒有，只是還在適應球隊，同時也表示這周後將有一些「回家作業」要處理。
記者黃建霖/台北報導
2021-12-05 20:38:48
塔克上賽季在福爾摩沙台新夢想家場均可以攻下27.8分、傳出5.59次助攻，為聯盟元年的得分王翰助攻王。這一季他改投鋼鐵人陣營，首場比賽繳出17分14籃板9助攻的準「大三元」數據，不過命中率欠佳19投僅7中。
賽後鋼鐵人主帥貝瑞表示，塔克這一季的定位並不會有太大的改變，還是和在夢想家時很類似，就是擔任球隊的攻勢發動機。「現在他來到球隊練習的時間不過才8-9天，也還在適應球隊適應的系統以及和年輕球員配合的節奏。」
而塔克也認同教練說的，自己打法上並沒有太大的改變，確實在隔離出來後參加練球的時間沒有很久，但也不把這個當藉口。「帶領這些年輕球員成長是很有樂趣的事情，我也有很多回家作業要做，去明白隊友擅長和不善長的事情。」
由於塔克的綽號是「塔克老師」，因此他也怕大家以為他是在玩綽號梗，不過他後來又嚴肅的補充道，「這可不是在開玩笑，我是很認真的喔！」