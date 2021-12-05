SBL／高雄九太雙洋將人氣爆棚 杰倫賽後送簽名戰靴
SBL超級籃球聯賽熱身賽最後一天，首場比賽由高雄九太與桃園璞園建築正面對決，高雄九太靠著洋將杰倫(Jalen Robinson)首節進帳15分的強勢猛攻下，整場球始終維持雙位數領先，最終就以86:62獲勝，徐仲毅總教練順利收下執教首勝，熱身賽戰績1勝1和，兩名洋將KR象王(King Revolution)及杰倫賽後都展現十足親和力，杰倫更將自己的比賽戰靴簽名送給球迷。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-05 22:20:35
高雄九太靠著首節28:16打出的優勢，整場比賽始終維持雙位數領先，最後以86:62獲勝，徐仲毅總教練順利收下執教首勝，但他仍謙虛表示，「熱身賽而已，不能算是首勝，例行賽才是真正的挑戰，熱身賽整體狀況只能算60分，但相當滿意這次熱身賽展現出來的防守能量以及球員們展現出來的求勝企圖心，非常期待例行賽的到來」。
繳出全場最佳表現的杰倫認為，自己還沒調整到巔峰，但這次熱身賽表現還算可以接受，經過隔離後體能狀況、爆發力、速度都有所下滑，這也是自己未來幾周的功課。
面對澎湖的熱情球迷，他賽後更大方脫下自己的比賽鞋，並簽名送給球迷，杰倫指出，自己一直都很享受球迷的熱情，對於他們的支持感到相當感激，他補充道，「看著這些熱情球迷，總會讓我想起小時候自己也是相當崇拜NBA球星們，現在成未被崇拜的對象，我就會努力滿足他們的需求」。
結束兩場澎湖熱身賽後，第19季SBL例行賽將在12月25日聖誕節在板橋體育館正式開打，當天高雄九太將在下午3點對上臺灣銀行。