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引起腦中風的原因很多，但多數是因慢性病、不良生活習慣所致。血壓、血糖、膽固醇過高或是控制不佳，會直接影響心血管健康，而良好的生活型態則是協助控制三高的關鍵，陳右緯醫師指出，有許多研究指出，體重過重者，三高機率會增加，更要注重飲食及運動來幫助控制體重。
傅維仁主任也表示，一日三餐是生活必需的，若吃的不健康，就可能造成糖尿病或膽固醇過高，加上門診中也看到許多年輕人習慣外食、不愛運動、工作又長時間坐著，也會導致罹患三高的風險增加。
飲食均衡、定時定量 越晚吃越容易胖
飲食建議參考三個面向，質、量、用餐時間。每個人每日攝取的熱量原則取決於身高、體重、性別、活動量等，可得出不同標準。陳右緯醫師指出，六大類食物要均衡攝取，用餐定時定量，避免暴飲暴食；國際有研究顯示，即使攝取的量相同，但越晚進食，增加膽固醇的機率越高，太晚用餐、吃宵夜都容易使體重增加。
高齡者代謝低、牙口差 虛弱不動陷惡性循環
由於慢性病病人多數為高齡長者，年紀越大基礎代謝降低、運動量減少，陳右緯醫師表示，若飲食過於清淡，或牙口不好不吃肉，容易會有肌少症而力量不夠、虛弱、不想動，使新陳代謝更差、能量需求低，陷入惡性循環。若想得到更進一步的資訊，國建署的網站有兒童、成人、老人的飲食餐盤可提供參考。
多重慢性病病人 建議諮詢主治醫師
然而若是已知有慢性病的病人，更因加強管理飲食攝取原則。傅維仁主任提到，若為高血壓的病人，建議飲食要低鈉；若為多重共病，同時有糖尿病、高血脂、高血壓者，則更需要注重蛋白質攝取，少油、少糖、少鹽，避免加重腎臟負擔。建議老人家可以早晚喝一杯牛奶，有慢性腎臟病者，需特別注意並跟主治醫師及營養師諮詢飲食注意事項。
已中風病人 標準更嚴格
已經發生中風過的病人，對三高控制要更嚴格，陳右緯醫師表示，低密度膽固醇應控制在100mg/dL以下，或更積極控制在70mg/dL左右，限制油糖攝取含量，都可預防再次中風跟降低心腦疾病機率。尤其中風過的病人當中，1/4會有吞嚥困難，或因活動量減少合併便秘問題。吞嚥困難的病人可適時請教醫師或營養師，選擇濕潤軟嫩、質地濃稠適中的食物，避免嗆咳；飲食中可以增加纖維素的攝取，促進腸蠕動，以改善便秘。
掌握飲食配合醫囑 降低二次中風機率
「健康飲食也可以帶來抗發炎、抗氧化的效果，對直接控制發炎反應、血管動脈硬化也有關係，在吃得高興之餘也要吃的健康。」陳右緯醫師建議，學習閱讀食品包裝上的營養標示，更能掌握飲食的攝取量。
傅維仁主任強調，「慢性病不是單靠吃藥就會改善，藥物並非萬能，配合醫師之外一定要多運動，特別是抽菸者一定要戒菸。」她表示，二次中風的致殘率更高，且三個月內有5%患者會二次中風，生活習慣必須要調整，若不確定該如何調整，除了醫師之外，也可以諮詢營養師。
腦中風學會官方網站中有民眾衛教專區（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2
)，可以獲得相關資訊；或是血脂動脈學會等相關學會網站，也都有許多資訊；國民健康署網站中甚至有慢性疾病風險評估平台、飲食行為測量表可以作為參考依據。
資料來源：健康醫療網 簡單生活七件事(四)調整好這件事 遠離腦中風與心血管疾病
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊