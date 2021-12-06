我是廣告 請繼續往下閱讀
由於平均壽命持續延長，現代人為了追求健康的高齡生活品質，預防肌少症、感善身體組成和增加體能成為共同追求的健康目標，紛紛投入走路、跑步、重訓、爬山等運動來增加肌力和體能。陳亮恭院長指出，一般人在40歲以後，肌肉量會以每十年減少8％的速度流失；70歲後則以每十年減少15％的速度加速流失，肌肉量變少且肌力不足，稱之為肌少症，進而導致四肢無力而容易跌倒，嚴重時會骨折與失能，甚至增加死亡風險。這份研究報告顯示，在運動之外，補充胺基酸營養品在提高體能、增肌減脂能有更好的表現。
近40萬人有肌少症 不健康生存年數高達8年
陳亮恭院長指出，台灣人口年齡結構快速高齡化，2025年即將邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達到20%。但台灣有一種不健康的長壽現象，以2018年的平均餘命80.69歲來看，健康平均餘命是72.28年，不健康生存年數是8.41年，不健康生存年數持續增加，健康生活習慣需要徹底的調整，亞洲長者肌少症盛行率大約10，推估台灣約有近40萬名長者為肌少症，因此，確保足量蛋白質飲食很重要，本研究證實多元含阻抗運動搭配補充含支鏈胺基酸配方具有顯著成果，唯有維持正常體能和身心狀態，才能享有更長的健康平均餘命。
資料來源：健康醫療網 補充胺基酸搭配運動 北榮研究證實改善肌肉量並降低體脂
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊