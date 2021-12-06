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「血友」齊步走！ 凝聚全台力量　步行挑戰活動報名起跑

「血友」齊步走！ 凝聚全台力量　步行挑戰活動報名起跑
「血友」齊步走！ 凝聚全台力量　步行挑戰活動報名起跑

健康醫療網

2021-12-06 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】以往，血友病患者在接受傳統製劑藥品治療時，還是可能發生自發性出血，也因長期反覆出血導致關節病變，可能連行走都不是一件簡單的事，更別說規律地運動。所幸，隨著醫藥發展，血友病的給藥方式除了靜脈注射，還有皮下注射的選擇、注射頻率都有大幅的進展與改變，依據與醫師的討論，可以從一週數次到每月一次，讓血友們更加容易接受預防性治療，同時也盼望著未來能有更穩定、長效的新穎注射藥品，徹底轉變血友們及照護者的日常生活。

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兩大病友協會攜手前行　齊聲號召全台血友齊步走！

為讓血友們持續照護好自身狀況，明(111)年01月01日起，國內兩大血友病病友團體：中華民國血友病協會與台灣省關懷血友病協會，將攜手聯合舉辦一場全台的血友病病友步行挑戰活動。

中華民國血友病協會周瑞欽理事長表示，希望透過這個活動鼓勵血友進行每天規律的步行，養成運動的好習慣。現在大部分血友都在接受預防性治療，然而，目前最主要的問題是給藥頻率高，以及給藥方式不方便。對於某些病友來說，並無法真正達到治療目標。因此，他們是非常盼望未來可以有較方便，以及長效的藥物納入健保給付，以提升病友們的治療效果，減低出血風險，讓病友們也能夠回歸正常生活，為社會貢獻己力。協會也期盼藉此活動扭轉社會對血友病的既定印象，也讓血友們了解規律預防性治療與適度安全運動的重要性。

台灣省關懷血友病協會林旭科理事長也表示，這次的步行挑戰活動將以長期且規律的步行步數來統計，以判定是否完成挑戰，目的是希望能讓血友們建立長期運動習慣，因為適當的運動能訓練肌肉，讓關節有更好的保護，誠摯邀請全台血友們一同熱情參與，勇敢邁出自信的步伐，一起走向更美好、精彩的未來。

【血友凝聚力 轉身齊步走】步行挑戰活動資訊

報名時間：2021/12/06 (一) 09:30開放報名~12/10 (五) 16:30報名截止

活動時間：2022/01/01 (六) 00:00活動開始~02/28 (一) 23:59活動結束

參加對象：全台血友病病友

詳細活動內容及辦法，請見中華民國血友病協會與台灣省關懷血友病協會的官方Facebook

中華民國血友病協會 https://www.facebook.com/hat789/

台灣省關懷血友病協會https://www.facebook.com/hemophilia.org.tw/



資料來源：健康醫療網 「血友」齊步走！ 凝聚全台力量　步行挑戰活動報名起跑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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