COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

力積電掛牌上市大漲逾58%　黃崇仁打臉外資：明年展望好

▲晶圓代工廠力積電今（6）日以每股新台幣49.9元掛牌上市，展現蜜月行情，股價強勁，開盤即來到78.9元，漲幅超過58%。（圖／翻攝自證交所影音）
▲晶圓代工廠力積電今（6）日以每股新台幣49.9元掛牌上市，展現蜜月行情，股價強勁，開盤即來到78.9元，漲幅超過58%。（圖／翻攝自證交所影音）

記者許家禎/台北報導

2021-12-06 10:24:09｜2021-12-06 10:27:47

晶圓代工廠力積電今（6）日以每股新台幣49.9元掛牌上市，展現蜜月行情，股價強勁，開盤即來到78.9元，漲幅超過58%。力積電今年11月合併營收達67.2億元，月增9%、年增70.45%，已經連續11個月營收創新高。董座黃崇仁今日在上市典禮上指出，手上訂單滿手，明年獲利一定會大幅成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
力積電今日自興櫃轉上市，董事長黃崇仁在典禮上致詞表示，感謝員工與股東陪公司一路走來，公司曾經負債1200億元，但現在成功從DRAM轉型成晶圓代工廠。對於外資唱衰可能產能過剩，他打臉說，目前手上訂單滿載，明年獲利一定會大幅成長，絕對沒有問題。他也說，終於台灣四大晶圓代工廠全上市，佔全球市佔65%，代表台灣在半導體產業舉足輕重，展現經濟實力。他強調，「力積電不會停在這裡，會一直向前邁進」！

力積電初次上市普通股股票承銷（IPO）案，11月24日起到26日將以每股49.88元做為公開承銷價，公開申購承銷數量3萬2100張。根據證交所統計，公開申購數量達105萬8611筆，中籤率3.03%，預估凍結約528億元資金。若以之前興櫃價格約75.14元左右來計算，等同抽中1張，潛在獲利約2.5萬元。

由黃崇仁領軍的力晶科技於2012年因為DRAM虧損嚴重而黯然下市，股價一度僅剩下0.29元，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，小股東們也組成「力晶上市自救會」粉絲團，但隨後轉型為晶圓代工（力積電），粉絲頁也改名為「力晶同樂會」。黃崇仁曾以「奇蹟」形容自己一路走來，浴火重生重返上市的心情，而力積電也成功搭上後疫時代半導體業榮景順風車。

力積電在今年第一季營收排名首度超越Tower（高塔半導體）後，第二季仍維持強勢成長力道，第三季營收成長速度持續不墜，主要受惠於整體價格的上漲與各主要產品需求強勁，營收達5.3億美元，季增14.4%，在第三季全球前十大晶圓代工營收排名中排名第7。

力積電今年11月合併營收達67.2億元，月增9%、年增70.45%，已經連續11個月營收創新高。累計1到11月合併營收587.51億元，年增40.76%，成長幅度居台灣4大晶圓代工廠之冠。而力積電今年前3季營收達458.65億元，季增12.7%，已超越去年整年度的456.84億元，稅後淨利98.91億元，每股純益3.07元。

目前，力積電旗下有2座8吋晶圓廠、3座12吋晶圓廠，月產能分別有11萬片。力積電對外表示，因客戶需求強勁，已經與部分客戶簽訂2到3年供貨合約。另外，銅鑼新廠正在興建中，預計2023年下半年開始貢獻部分產能。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
43.7%56.3%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀