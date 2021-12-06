力積電掛牌上市大漲逾58%　黃崇仁打臉外資：明年展望好

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力積電初次上市普通股股票承銷（IPO）案，11月24日起到26日將以每股49.88元做為公開承銷價，公開申購承銷數量3萬2100張。根據證交所統計，公開申購數量達105萬8611筆，中籤率3.03%，預估凍結約528億元資金。若以之前興櫃價格約75.14元左右來計算，等同抽中1張，潛在獲利約2.5萬元。
由黃崇仁領軍的力晶科技於2012年因為DRAM虧損嚴重而黯然下市，股價一度僅剩下0.29元，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，小股東們也組成「力晶上市自救會」粉絲團，但隨後轉型為晶圓代工（力積電），粉絲頁也改名為「力晶同樂會」。黃崇仁曾以「奇蹟」形容自己一路走來，浴火重生重返上市的心情，而力積電也成功搭上後疫時代半導體業榮景順風車。
力積電在今年第一季營收排名首度超越Tower（高塔半導體）後，第二季仍維持強勢成長力道，第三季營收成長速度持續不墜，主要受惠於整體價格的上漲與各主要產品需求強勁，營收達5.3億美元，季增14.4%，在第三季全球前十大晶圓代工營收排名中排名第7。
力積電今年11月合併營收達67.2億元，月增9%、年增70.45%，已經連續11個月營收創新高。累計1到11月合併營收587.51億元，年增40.76%，成長幅度居台灣4大晶圓代工廠之冠。而力積電今年前3季營收達458.65億元，季增12.7%，已超越去年整年度的456.84億元，稅後淨利98.91億元，每股純益3.07元。
目前，力積電旗下有2座8吋晶圓廠、3座12吋晶圓廠，月產能分別有11萬片。力積電對外表示，因客戶需求強勁，已經與部分客戶簽訂2到3年供貨合約。另外，銅鑼新廠正在興建中，預計2023年下半年開始貢獻部分產能。