顏寬恒指資源不足　林靜儀：全台灣都不會相信

中二選區立委補選候選人林靜儀今（6日）成立競選總部，被問及對手顏寬恒競選時公開說自己資源不足，林靜儀大笑回「不要再讓我笑10秒了」，並指「若他是指資金上的資源不足，全台灣人都不會相信」。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-06 10:29:47
顏寬恒昨指控林靜儀與副總賴清德前天到沙鹿、清水的餐會跑攤，不讓國民黨參與。林靜儀說：「不知道他哪隻眼睛看到我參加這兩個聚會。」當天她沒有所謂6、70位年輕人聚會的行程，另一個被指控的宗教活動，她說：「指保生大帝會員大會是為我輔選，這樣子對保生大帝是不是不太禮貌？」身為婦產科醫生的她開玩笑說：「我是有保生啦！但我不是保生大帝，那場活動不會是為我舉辦的。」
林靜儀認為對手刻意模糊焦點：「大家質疑他的，是所謂輔選餐會，已超出以往競選活動提供小點心和便餐的認知，請對方不要將他們這些活動和我們參加婚喪喜慶、會員大會活動，全部打在一起。」
對於顏寬恒指執政黨傾一黨之力對付他，林靜儀說，以往立委選舉，大家焦點集中在總統身上，比較少像單一補選，有這麼多資源去檢視地方。林靜儀說，這次不是用放大鏡檢視候選人，而是過去中二選區根本沒被檢視過，透過補選是把過去的黑暗全打開，讓光照進來。
林靜儀繼續向顏寬恒喊話，要求他針對四大公投出面辯論，林靜儀認為，顏寬恒應該說服選民，自己有擔任國會議員的能力和能量：「他有責任講清楚對於四大公投態度，他不講清楚，誰知道他有沒有擔任國議員的資格。」