外送員在餐點加尿　民事、行政罰則跑不掉！最重求償5倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
王德明指出，在食物中加入任何添加物，都可能是違法行為，如果是添加有毒物質，就會涉及傷害、殺人等刑事罪行；若是添加排泄物，除了恐面臨民事訴松，還會違法《食安法》，會遭到地方衛生局依法裁罰。
雖然外送員「尿在餐點上」這種光怪陸離的現象只是個案，但隨著外送服務越來越受到民眾青睞，在國內爭議及糾紛也是與日俱增，像是日前就曾發生外送員偷吃客人的餐點，或是食物嚴重外漏，可能引發食安疑慮。
根據消保處今年五月公布消費爭議案件申訴統計，國內兩大線上美食外送平台foodpanda及Uber Eats，截至今年四月為止，共有566件申訴爭議案件，其中foodpanda為416件、Uber Eats為150件。爭議樣態最多為消費者未接到外送員電話、卻遭到平台取消訂單，且繳費卻未退費，經線上客服聯繫沒有下文，這部分就高達218件；其次為餐點內容物不符，包含送餐與店內用餐內容物（量或質）不符，或少送餐點等，申訴案件約37件。
Uber Eats公關回應表示，消費者如果遇到餐點遺漏、與外送員的糾紛，甚至有食安疑慮時，都可以直接透過App向客服反映，平台會深入調查，向店家或外送夥伴了解問題狀況，確認屬實將會直接退費給消費者，若是以信用卡消費，通常銀行約三天左右會退刷；如果是現金交易，則會抵扣下一次消費。
Uber Eats提醒消費者，如果是食物品質或有外漏、甚至食安疑慮，最好先拍照存證，向客服反映時可以一併提供佐證。如果是外送員的疏失，會視情節嚴重程度、是否為累犯等，最重給予立即停權的處分。而消費者在每筆消費之後，也可以立即針對餐點及外送員給予評分，對於合作商家及外送員也是有制衡評量的機制。
Uber Eats強調，相關外送爭議，平台有整理出10大常見問題，消費者若有相關問題，都可以上平台查詢確認。
另外，foodpanda也指出，消費者如果就外送員提供的服務有任何疑義，除了有線上24小時真人客服服務之外，foodpanda也推出消費者評分機制，讓消費者有直接管道回饋體驗感受，並提供服務品質優良的外送夥伴額外獎勵。如遇有違反相關法令或嚴重影響消費者權益的行為，foodpanda會於查核後評估與該名夥伴是否持續合作關係。
王德明最後強調，食安放諸全世界，都是各國政府最重視的議題之一，如果消費者真的遇到相同情況，可到各地縣市政府的消服中心或是衛生局進行申訴，都會有專人處理。