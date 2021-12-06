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外送員在餐點加尿　民事、行政罰則跑不掉！最重求償5倍

▲安徽蕪湖一名外送員在外送餐點食，出現疑似為餐點「加尿」的行為。（圖／AP美聯社／Newsflare）
▲安徽蕪湖一名外送員在外送餐點食，出現疑似為餐點「加尿」的行為。（圖／AP美聯社／Newsflare）

記者張勵德、賴志昶／台北報導

2021-12-06 11:27:45｜2021-12-06 12:16:23

不只台灣人愛用外送訂餐，在中國也相當盛行，不過近期安徽蕪湖驚傳一起匪夷所思的爭議。外送平台「美團」的外送員，竟出現疑似在電梯裡為餐點「加尿」，而且消費者還真的吃下肚了，消息一出，引起大陸網友熱議！但如果這樣的情況發生在台灣會怎樣呢？行政院消保處消保官王德明強調，該事件若在台灣，除了平台的懲罰機制，外送員涉及《民法》的侵權與債務不履行，可能將面臨民事官司，消費者得請求損害額五倍以下的懲罰性賠償金。

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對於該起事件，王德明直呼：「真是太不應該了！」這如果是發生在台灣，外送員首先涉及《民法》上的故意過失不法侵害他人東西，也就是侵權行為。第二就是債務不履行，整體而言就是會面臨民事訴訟，可能遭到消費者依法求償；如果最終被法院判定是故意所致的損害，消費者得請求損害額五倍以下的懲罰性賠償金。

王德明指出，在食物中加入任何添加物，都可能是違法行為，如果是添加有毒物質，就會涉及傷害、殺人等刑事罪行；若是添加排泄物，除了恐面臨民事訴松，還會違法《食安法》，會遭到地方衛生局依法裁罰。

▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆推出12月10次滿額免費外送優惠。（圖／取自foodpanda、Unsplash）
▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆強調，若消費者對外送餐點出現疑慮，都可以直接向平台進行申訴。（圖／取自foodpanda、Unsplash）
雖然外送員「尿在餐點上」這種光怪陸離的現象只是個案，但隨著外送服務越來越受到民眾青睞，在國內爭議及糾紛也是與日俱增，像是日前就曾發生外送員偷吃客人的餐點，或是食物嚴重外漏，可能引發食安疑慮。

根據消保處今年五月公布消費爭議案件申訴統計，國內兩大線上美食外送平台foodpanda及Uber Eats，截至今年四月為止，共有566件申訴爭議案件，其中foodpanda為416件、Uber Eats為150件。爭議樣態最多為消費者未接到外送員電話、卻遭到平台取消訂單，且繳費卻未退費，經線上客服聯繫沒有下文，這部分就高達218件；其次為餐點內容物不符，包含送餐與店內用餐內容物（量或質）不符，或少送餐點等，申訴案件約37件。

Uber Eats公關回應表示，消費者如果遇到餐點遺漏、與外送員的糾紛，甚至有食安疑慮時，都可以直接透過App向客服反映，平台會深入調查，向店家或外送夥伴了解問題狀況，確認屬實將會直接退費給消費者，若是以信用卡消費，通常銀行約三天左右會退刷；如果是現金交易，則會抵扣下一次消費。

Uber Eats提醒消費者，如果是食物品質或有外漏、甚至食安疑慮，最好先拍照存證，向客服反映時可以一併提供佐證。如果是外送員的疏失，會視情節嚴重程度、是否為累犯等，最重給予立即停權的處分。而消費者在每筆消費之後，也可以立即針對餐點及外送員給予評分，對於合作商家及外送員也是有制衡評量的機制。

Uber Eats強調，相關外送爭議，平台有整理出10大常見問題，消費者若有相關問題，都可以上平台查詢確認。

另外，foodpanda也指出，消費者如果就外送員提供的服務有任何疑義，除了有線上24小時真人客服服務之外，foodpanda也推出消費者評分機制，讓消費者有直接管道回饋體驗感受，並提供服務品質優良的外送夥伴額外獎勵。如遇有違反相關法令或嚴重影響消費者權益的行為，foodpanda會於查核後評估與該名夥伴是否持續合作關係。

王德明最後強調，食安放諸全世界，都是各國政府最重視的議題之一，如果消費者真的遇到相同情況，可到各地縣市政府的消服中心或是衛生局進行申訴，都會有專人處理。

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