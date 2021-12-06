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台大醫院影像醫學部陳若瑀醫師表示，根據統計，台灣每年確診乳癌人數破萬，為十大癌症第一名，好發族群在45~69歲間的婦女。乳癌並沒有特定發生原因，但可以知道荷爾蒙和基因是主要兩個風險因子，當人體荷爾蒙暴露愈多，罹患乳癌的機率就愈高，可能原因包括長期補充荷爾蒙來減緩停經症狀、初經早停經晚之女性或長時間受環境荷爾蒙（如：塑化劑）影響等；而帶有基因這項風險因子的人，表示其罹患乳癌的風險較高，如有乳癌家族史，或天生帶有BRCA變異基因等族群。
緻密型乳房病灶看不清 磁振造影(MRI)搭配高濃度顯影劑有助檢查
陳若瑀醫師說，乳癌只要能及早發現，患者的治療效果及存活率都相當高，因此乳癌篩檢是女性重要的檢查項目。目前較普遍的檢查方式包含乳房攝影及超音波，前者對於揪出細小的乳房鈣化有優勢，後者則多半針對軟組織做檢查，因此二者無法相互取代。
陳若瑀醫師強調，乳癌篩檢與「緻密型乳房」有著密不可分的關係，東方人的乳房緻密度天生較西方人高，也就是乳房的腺體比脂肪多，因此在影像學下病灶較不容易看清楚；臨床上就有部分患者因緻密型乳房緣故，在乳房攝影及超音波檢查時無發現異狀，而是透過敏感度高的MRI磁振造影搭配高濃度顯影劑才找出病灶，這也顯示出仍有部分乳癌高危險族群因緻密型乳房而未被檢查出，需進一步透過更精準篩檢才能揪出病灶。
預防勝於治療 醫籲女性應定期乳癌篩檢
陳若瑀醫師提醒，預防勝於治療對乳癌防治相當重要，目前國健署針對45~69歲之間的女性，提供每二年一次免費乳房攝影檢查，呼籲女性要定期篩檢為自己的健康把關。若帶有風險因子的高危險族群，隔年可以搭配超音波交互檢測；若想要更精準檢查或是經醫師評估之下有需要者，則建議使用MRI磁振造影搭配高濃度顯影劑來篩檢，有利找出需要短期追蹤的病灶，及早發現及早治療。
資料來源：健康醫療網 緻密型乳房不易篩檢 MRI搭高濃度顯影劑有助檢查
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