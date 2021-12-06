Omicron毒性弱？佛奇：初看令人振奮

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位於美國麻薩諸塞州數據分析公司Nference的研究人員分析生醫資訊與基因序列後，Omicron突變出的一小段基因碼，跟在HCoV-229E冠狀病毒上一樣，目前其他COVID-19變異株都沒有這段基因碼。HCoV-229E冠狀病毒是造成普通感冒的眾多病毒之一。
佛奇接受美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）專訪時表示，Omicron在通報全球首例的南非具有傳播優勢，指出該國原本病例數低，後來「幾乎垂直陡增」，感染病株幾乎都是Omicron。
Omicron在南非首度發現，已成為主流病株。南非所通報的資訊顯示，住院率並沒有驚人地攀升。
佛奇說：「雖然目前要真正對它下任何定論還言之過早，不過目前為止，它的嚴重性看起來沒有那麼高。目前為止的跡象有些令人振奮。」
不過，法新社報導指出，醫學專家近日強調，南非人口結構偏年輕，更嚴重的病例可能會在未來幾週浮現。
此外，世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），就算Omicron證明不如Delta變異株危險，問題依舊存在。
范科霍芙說：「就算我們有大量輕症病例，有些人仍需要住院，有些人會被送進加護病房，有些人會病故…我們不希望在全球竭力應付Delta造成的艱困局勢之外，還要看到這樣的事發生。」
美聯社報導，佛奇表示，拜登政府正在考慮解除針對某些非洲國家非美公民所下達的入境限制。Omicron變異株在非洲南部爆發時，美國對來自當地的旅客設限，但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）抨擊這些措施是「旅行種族隔離」。
佛奇說：「但願我們能在合理的時程之內，解除這道禁令。對於給南非和其他非洲國家帶來的困難，我們都感到非常糟糕。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101206