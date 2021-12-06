4成1上班族預估領無年終　5成9不滿意想辭職　

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換言之，這也代表有41.3%的人預估自己將領不到年終獎金，原因多為「因為公司業績衰退」、「因為屬約聘、派遣、計時人員」、「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」、「因為自認考績未達年終獎金標準」。此外，也有58.8%的民眾透露，若是年終獎金不理想，其實會萌生辭意。
根據調查，合計有76.7%的企業，預估在虎年農曆年前，將發放2021年的年終獎金，比例略高於去年的74.8%，卻也代表其餘23.3%的企業，屬於「不發」年終獎金。
楊宗斌說明， 不論發或不發，年終獎金的基數平均值，今年落在1.17個月，相較於去年的1.11個月，微增0.06個月，等於多了1.8天，仍是六年以來次低水準；若扣除不發放的23.3%，整體平均值則變成1.52個月。較去年調查，他分析，今年年終獎金的基數出現「弱勢反彈」格局；若以產業別分析，則屬於「七升、七降」狀態，基數的高低落差可達兩個月。
談到如何運用年終獎金，楊宗斌建議，可分成投資本金、非基本生活支出、急用準備金三大面向。在投資本金部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。
在非基本生活支出方面，可算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過半；至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。