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防範Omicron變種病毒入侵　柯文哲呼籲盡快打滿兩劑疫苗

▲台北市長柯文哲6日上午臨時召開疫情記者會，呼籲民眾為了防範Omicron變種病毒，應儘速施打疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.12.06）
▲台北市長柯文哲6日上午臨時召開疫情記者會，呼籲民眾為了防範Omicron變種病毒，應儘速施打疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.12.06）

記者丁上程／台北報導

2021-12-06 11:30:51｜2021-12-06 12:04:49

因應新冠肺炎Omicron變種病毒逐漸在世界各國肆虐，台北市長柯文哲今（6）日上午臨時召開記者會，宣布相關疫苗施打計畫。柯文哲表示以韓國為例，第二劑疫苗的施打率已達八成，但每天都還有多達4000人確診，而台北市目前的施打率為第一劑74.8%、第二劑60.2%，「雖然現在台灣看似疫情趨緩，但國外已經開始第四波感染潮，應當趁現在台灣疫情趨緩的時候儘速施打。」

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柯文哲表示，因應Omicron變種病毒的肆虐，世界各國已經開始蔓延第四波的感染潮，而台灣目前疫情還是處於趨緩的情況，因此柯文哲也呼籲民眾應該趁此時先施打疫苗，防範Omicron病毒未來可能入侵台灣。

柯文哲強調，為了促進疫苗施打率，目前有三種施打方式可供民眾選擇，第一就是中央原有的1922預約系統，民眾還是可以透過各期公布的疫苗施打種類進行預約；此外北市也提供了預約門診與現場掛號的方式，讓民眾可以自行選擇時間施打疫苗，這兩種方式也分別有15家合約醫院及14個接種點可供民眾接種疫苗。

柯文哲直言，五月中旬過後至七月時，是台灣疫情較為嚴重的時間，「那時候大家搶著打疫苗，結果現在疫情一趨緩，民眾『好像要政府發獎品』才願意施打。」柯文哲說，民眾還是要趁現在疫情比較趨緩、台灣比較安全的時候，把疫苗打好打滿。

▲台北市政府6日上午公布符合第三劑疫苗施打的民眾可前往掛號的醫院，以及能夠現場掛號「隨到隨打」的疫苗接種點。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府6日上午公布符合第三劑疫苗施打的民眾可前往掛號的醫院，以及能夠現場掛號「隨到隨打」的疫苗接種點。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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