防範Omicron變種病毒入侵 柯文哲呼籲盡快打滿兩劑疫苗
因應新冠肺炎Omicron變種病毒逐漸在世界各國肆虐，台北市長柯文哲今（6）日上午臨時召開記者會，宣布相關疫苗施打計畫。柯文哲表示以韓國為例，第二劑疫苗的施打率已達八成，但每天都還有多達4000人確診，而台北市目前的施打率為第一劑74.8%、第二劑60.2%，「雖然現在台灣看似疫情趨緩，但國外已經開始第四波感染潮，應當趁現在台灣疫情趨緩的時候儘速施打。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-06 11:30:51｜2021-12-06 12:04:49
柯文哲表示，因應Omicron變種病毒的肆虐，世界各國已經開始蔓延第四波的感染潮，而台灣目前疫情還是處於趨緩的情況，因此柯文哲也呼籲民眾應該趁此時先施打疫苗，防範Omicron病毒未來可能入侵台灣。
柯文哲強調，為了促進疫苗施打率，目前有三種施打方式可供民眾選擇，第一就是中央原有的1922預約系統，民眾還是可以透過各期公布的疫苗施打種類進行預約；此外北市也提供了預約門診與現場掛號的方式，讓民眾可以自行選擇時間施打疫苗，這兩種方式也分別有15家合約醫院及14個接種點可供民眾接種疫苗。
柯文哲直言，五月中旬過後至七月時，是台灣疫情較為嚴重的時間，「那時候大家搶著打疫苗，結果現在疫情一趨緩，民眾『好像要政府發獎品』才願意施打。」柯文哲說，民眾還是要趁現在疫情比較趨緩、台灣比較安全的時候，把疫苗打好打滿。
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