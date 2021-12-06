護藻礁還能省千億！環團呼籲天然氣接收站遷移至台北港
1218四項公投倒數不到2個星期，環團提出大潭藻礁保護方案，政府應該啟動好多年前就該啟動的三接遷址計畫，天然氣接收站應遷移至台北港。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-06 12:06:27｜2021-12-06 12:07:58
民眾黨立委蔡璧如辦公室與環團舉辦中油三接遷址臺北港替代方案記者會，藻礁公投推動聯盟召集人暨公投領銜人潘忠政表示，搶救大潭藻礁從一開始就沒有反對第三天然氣接收站，只是要求不要蓋在珍貴的藻礁地景及生態系上面。台北港N7～N9替代方案確實是一個可行的替代方案。最重要的是它可以滿足能源轉型的時程，省下1300億元，不影響減煤與空污，遷址並代表政府對於破壞正當程序的反省。他期待政府能落實能源轉型，立即宣布三接停工，及早懸崖勒馬，亡羊補牢，別再誤國誤民。
蔡壁如質疑，民進黨卻把三接的重要性無限放大，好像沒有三接未來就沒有電可以用。依照能源局資料，2025年天然氣接收站利用率剩72%，學者也預估2050年天然氣設施利用率剩4成。
蔡壁如質疑，根據中油111年度預算書「建設改良擴充專案計畫-繼續計畫」，中油所提出三接第二期計畫。要花521.9億，在外海填21公頃，蓋6座儲槽。政府應該說清楚，外海還有沒有要開發？如果是預算誤編，這些預算是不是應該刪掉？
針對環團呼籲天然氣接收站遷至台北港，經濟部長王美花今日出席立法院經濟委員會前受訪表示，三接遷移台北港所需時間要11年，對於減空污、減煤情況都沒有辦法等待，且遷到台北港的可行性都還無法確定，而且有環評、建地、拉管線等諸多不確定因素，因此時程上無法趕上，她更強調這本來就不是經濟部方案。