新北小英之友會「四個不同意」看板遭破壞 警已鎖定犯嫌
12月18日四大公投案投票在即，新北市小英之友會為宣傳「四個不同意、台灣更有力」的理念，呼籲民眾向四案說「不」，近日已於新北市各行政區懸掛十五面的宣傳看板；豈料，蘆洲分會於三重區集賢路160號的看板，卻驚傳遭不明人士惡意的破壞。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-06 11:39:10｜2021-12-06 11:40:05
立委羅致政認為，公投是一個神聖民主的作為，應該是理性的討論，爭取民意支持的過程，不論是一時的衝動或計劃性破壞，都要加以譴責，也不希望這樣的暴力行為，增加更多的社會對立或氛圍；尤其類似的事件在台北市已經發生數起，這對於民主的實踐沒有幫助，希望警方盡速的調查，揪出破壞的人士。
新北市小英之友會秘書長江基清表示，他們是最堅定支持蔡英文總統的社團，因此積極透過各種的方式宣傳「四個不同意」理念，並自發性於新北市的各區懸掛看板，希望以溫和理性的方式，喚起民眾對1218公投的重視與理解；不過，甫於11月底掛好的看板，短短不到一星期就發現遭人惡意破壞。
江基清指出，一個成熟的民主社會，對特定議題抱持不同看法是常態，但應相互包容，公投的訴求應該透過說明與溝通方式，爭取人民的支持與認同，而不是以暴力破壞的手段攻擊不同意見；對於「21世紀的台灣，居然還有這種小人的行徑」，予以強力譴責。
江基清強調，未有明確證據之前，暫不揣測破壞者的身分與背景，但有心人士的卑劣作法，破壞的「不僅止一面看板，更踐踏了台灣所堅持的民主價值！」因此委由新北市小英之友會蘆洲分會長吳錫清向三重分局正式報案；此外，警方目前已經鎖定一名嫌疑人，並通知到案說明。