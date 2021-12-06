基進「護台灣，戰未來」公投宣講本土大團結 周末登場
面對國民黨總動員推「四個同意」，台灣基進宣示將於12月11日公投倒數一週的黃金週末，全台基進幹部大會師，在高雄三民公園舉行「護台灣，戰未來」大型公投宣講活動，並邀請本土台灣隊的民進黨友隊副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲共同開講，並邀請南部出身的樂團滅火器，及饒手歌手大支、阿雞，營造南台灣本土大團結的氣勢。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-06 11:43:14
台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，台灣基進與民進黨的公投立場同為四個不同意，對台灣的未來有同樣的大局觀，受邀參加彼此的公投活動是良性交流，近期多份民調也顯示，在公投案的立場上，基進的支持者不只是所有政黨中最認同「四個不同意」，更是對公投立場最堅定、最「鐵」的一群，基進有能力、有信心為南台灣的需求發聲，為政壇注入少有的「南部觀點」。
李欣翰說，國民黨的公投案論述，就是對中南部赤裸裸的歧視；特地來到高雄辦公投宣講，根本是把高雄人當作塑膠。國民黨說重啟核四就能解決所有電力缺口，但核四重啟發電最快也需要超過十年的時間，自家的新北市、宜蘭縣首長都不願意重啟不說，國民黨全黨又共同反對三接，不就是要未來十年南部民眾繼續忍受空氣汙染、南電北送？
李欣翰強調，南部人用肺幫台灣發電，看似玩笑的一句話，卻是作為「能源二等公民」的南部民眾數十年來的切身感受，若三接無法如期完成，到2025年所有核能電廠除役時，中南部將繼續承受全台能源供應的絕大部分產能與副作用。
李欣翰說，所以同意「三接遷離」又同意「重啟核四」，就是同意「繼續燒煤公投」，國民黨每逢選舉就跳出來打空污牌，把南部人的苦當政治提款機，拜託國民黨放過南部鄉親，12月18日，為了南部鄉親的健康與台灣的未來，大家務必站出來投下四個不同意，別讓國民黨亂下去。