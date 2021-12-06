十大NG尾牙獎品出爐　她憶「人人有獎」卻是一個滑鼠

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Debby還分享，曾任職的某家公司到某莊園舉行尾牙，還重金邀請馬戲團特技演出，也為了配合場景，要求員工穿著華麗宴會風出席，然而雖然尾牙標榜人人有獎，但其實「安慰獎」僅是滑鼠一個。
根據yes123調查，有63.8%企業透露，在虎年農曆年前有計畫舉辦尾牙，比例雖高於去年的55.9%，仍創下九年以來次低水準，這也代表其餘36.2%企業並沒有計畫舉辦尾牙，而且還分成16.9%是「原本有，但因防疫考量取消」與19.3%是「原本就沒有計畫」。調查也顯示有高達79.8%的上班族認為，「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」，同時也有34.8%的人透露，如果公司沒有舉辦尾牙，會因此萌生辭意。
根據調查統計，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為「公司自家產品或服務」(36.8%)、「茶葉禮盒」(35.9%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(34.5%)，以及「美容護膚體驗券」(30.5%)、「塑身、健身體驗券」(29.6%)。
至於第六到第十名，則分別是「電磁爐」(25.7%)、「跑步機」(24.1%)、「果汁機、食物調理機」(23.2%)，以及「化妝品、保養品禮盒」(20.3%)、「廚具、鍋具」(18.6%)。
值得注意的是，在心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(61.4%)、「汽車」(41.5%)、「智慧型手機」(34.6%)，以及「百貨禮券」(32.8%)、「機車」(29.9%)。
還有第六到第十名，又分別為：「超商禮券」(27.2%)、「平板電腦」(20.9%)、「液晶電視」(19.6%)，以及「珠寶鑽石、黃金」(18%)、「餐飲現金券」(14.3%)。