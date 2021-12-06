COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

十大NG尾牙獎品出爐　她憶「人人有獎」卻是一個滑鼠

▲年節將近，有人領到厚厚的年終獎金，卻也有人慘遭裁員。（示意圖／取自photoAC）
▲年節將近，有人領到厚厚的年終獎金，卻也有人慘遭裁員。（示意圖／取自photoAC）

記者許若茵／台北報導

2021-12-06 12:14:20

年節將近，許多上班族都期待尾牙能夠抱回大獎，有的公司更是號稱「人人有獎」，然而卻有民眾表示，自己尾牙僅拿到一個滑鼠，人力銀行也調查出十大上班族「最不想得到」的尾牙獎品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年四月轉職到醫療生技業，並擔任行銷副理的Debby透露，當時雇主表示，除了固定年薪13個月，還有額外業績獎金，結果到任後換老闆，公司政策方向改變，15萬獎金落空，資方更突然在11月9日通知要裁撤部門，薪水算到月底，自己將遭資遣，甚至原本在今年12月，即將發放的年終獎金、生日禮金也通通沒了，現在僅能在年關前，搶賺一點外快度日。

Debby還分享，曾任職的某家公司到某莊園舉行尾牙，還重金邀請馬戲團特技演出，也為了配合場景，要求員工穿著華麗宴會風出席，然而雖然尾牙標榜人人有獎，但其實「安慰獎」僅是滑鼠一個。

根據yes123調查，有63.8%企業透露，在虎年農曆年前有計畫舉辦尾牙，比例雖高於去年的55.9%，仍創下九年以來次低水準，這也代表其餘36.2%企業並沒有計畫舉辦尾牙，而且還分成16.9%是「原本有，但因防疫考量取消」與19.3%是「原本就沒有計畫」。調查也顯示有高達79.8%的上班族認為，「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」，同時也有34.8%的人透露，如果公司沒有舉辦尾牙，會因此萌生辭意。

根據調查統計，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為「公司自家產品或服務」(36.8%)、「茶葉禮盒」(35.9%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(34.5%)，以及「美容護膚體驗券」(30.5%)、「塑身、健身體驗券」(29.6%)。

至於第六到第十名，則分別是「電磁爐」(25.7%)、「跑步機」(24.1%)、「果汁機、食物調理機」(23.2%)，以及「化妝品、保養品禮盒」(20.3%)、「廚具、鍋具」(18.6%)。

值得注意的是，在心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(61.4%)、「汽車」(41.5%)、「智慧型手機」(34.6%)，以及「百貨禮券」(32.8%)、「機車」(29.9%)。

還有第六到第十名，又分別為：「超商禮券」(27.2%)、「平板電腦」(20.9%)、「液晶電視」(19.6%)，以及「珠寶鑽石、黃金」(18%)、「餐飲現金券」(14.3%)。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
43.54%56.46%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀