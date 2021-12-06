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舒淇爆出現《華燈初上》客串名單！製作人親揭選角內幕

▲舒淇（右圖左起）曾探班《華燈初上》林心如、楊謹華。（圖／《天堂口》劇照、翻攝舒淇IG）
▲舒淇（右圖左起）曾探班《華燈初上》林心如、楊謹華。（圖／《天堂口》劇照、翻攝舒淇IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-06 12:33:38

《華燈初上》斥資2.5億拍攝，故事還原1988年林森北路特有的條通文化，第一季上架Netflix火速攻占收視排行榜第一名，除了六大金釵林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖勾心鬥角超精彩，「渣男團」鳳小岳、王柏傑、李李仁、鄭元暢、張軒睿的演出，也掀起熱烈討論，其他演員包括霍建華、許光漢、吳慷仁等，都是豪華卡司，傳出林心如、楊祐寧的好友舒淇也在客串名單上，對此，製作人戴天易證實，舒淇確實被提出來討論過。

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▲林心如（左）、舒淇交情20年。（圖／翻攝林心如IG）
▲林心如（左）、舒淇交情20年。（圖／翻攝林心如IG）
林心如和舒淇20年前拍過王晶的《鹿鼎記》，感情好到可以出借房子給對方住，已經19年沒拍電視劇的舒淇，若出現在《華燈初上》，想必是一大驚喜，據《CTWANT》報導，戴天易透露在2020年初、前置初期有提過舒淇的名字，「後來就找適合角色的人選，所以她沒有演出。」

▲霍建華力挺愛妻林心如，不問角色就一口答應客串演出。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲霍建華演出《華燈初上》挺老婆林心如。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
不過《華燈初上》名單一攤，卡司耀眼得驚人，登山社社員隱藏了林哲熹、宋柏緯、王渝萱；林暐恆與任容萱分別演出電視台長官與當紅女明星；王月、沈孟生演出與林心如關係疏離的父母；溫昇豪、六月演出與林心如不合的哥姐；許光漢與星二代林禹則是起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學；在日式酒店「光」躺郭雪芙大腿的酒客正是導演北村豐晴；最讓觀眾驚豔的角色，非飾演楊謹華弟弟的霍建華莫屬。


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