新事證曝光！19秒高嘉瑜逼供片 逼簽小馬坐等乾薪脅迫書
民進黨立委高嘉瑜前男友馬文鈺前（4日）天指控，林秉樞將高嘉瑜軟禁在馥都飯店房內，逼簽自白書，內容提及高讓小馬擔任公費助理、坐等乾薪等，甚至還將高全身是血被逼說「是」的過程拍下自娛，高嘉瑜委任律師李永裕今（6）日表示，已到新北地檢署遞交逼供片及脅迫書等兩個新事證。李永裕更證實，新提交的逼供片才19秒，與媒體報導的內容大致一致。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-06 12:38:12｜2021-12-06 12:46:35
李永裕說，媒體報導所謂的自白書，是在脅迫之下寫的不實內容，並非自白；逼供片跟脅迫書都是在11月12日所拍攝與書寫，當時高嘉瑜已經被打得奄奄一息而被錄下逼供影片，再被脅迫寫下脅迫書，所有內容都已提交新北地檢署；另蒐集到林秉樞散布親密影片照片的證據，散布的對象還在查證中，散步被害人部分不便說明，相關事證已提供地檢署。
至於外傳高嘉瑜不止被逼供一次，李永裕說，目前逼供是11月才有證據，媒體報導6、7月還有一次，還要再跟高嘉瑜了解；目前檢察官聲押有7項罪名，提告內容是犯罪事實增加、罪名還沒增加。目前關鍵是要找到白色豆腐頭的記憶卡。
李永裕也呼籲相關單位，就高嘉瑜親密影片事件的法律不足部分做修法。李永裕建議參考《刑法》306條侵入住宅罪，一種是未經同意，另一種是同意讓你進入，之後請你出去卻不出去，同理，有些被害人是因為被林秉樞掌握親密影片不敢出面，條文應增訂，男女交往中同意拍攝親密影片，後來分手不同意拍攝者保留影片，請情拍攝人刪除影片去被拒絕，應該規定構成犯罪。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110