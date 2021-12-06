民眾倒垃圾當投籃　環保局籲垃圾車停妥再丟

最近網路流傳一部影片，高雄市正勤國宅附近，民眾在垃圾車還在行進中，就接連將垃圾包拋擲丟入進車斗情形，環保局今（6）天上午到正勤路宣導，籲請民眾丟棄垃圾時，應至垃圾車停靠點，勿於車輛行駛中拋丟，以免發生意外，並維護環境市容。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-06 12:56:53
高雄市環保局指出，高雄市垃圾收運採「垃圾不落地」方式，已實施非常久的時間，民眾需將垃圾妥善打包並依指定時間、地點，直接將垃圾包投置垃圾車中，大多數的民眾均能配合收運方式。
經查，正勤國宅為白天配套清運點，停留時間為8點30分到8點45分，部分民眾未至停靠點等候，而是利用垃圾車緩慢行駛進入停靠點時，沿線拋擲垃圾包，因車輛尚在行駛中，民眾拋擲過程，垃圾包不易準確丟入車斗而掉到路面或砸到行人車輛，民眾若再去撿拾過程十分危險，有時垃圾包掉落地面破損，垃圾散落一地更造成環境髒亂。
環保局再次呼籲市民朋友，應依指定時間、地點待垃圾車停妥停靠點後，再直接將垃圾包投置垃圾車中，以維護安全及環境整潔，倘錯過垃圾車，可利用「高雄市清潔資訊即時查詢」APP應用程式，查詢附近垃圾車停靠點前往丟垃圾，不用再路邊苦等或追趕垃圾車，讓倒垃圾更加輕鬆。