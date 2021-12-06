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緩和醫療家庭諮詢會議 協助道謝、道愛、道歉、道別
衛生福利部臺北醫院安寧病房謝宛芝專科護理師表示，當時接獲病人家屬徬徨無助提出希望找醫護、找親友們一起討論，就安排健保給付的「緩和醫療家庭諮詢會議」，由癌症中心陳建銘主任、家醫科暨安寧緩和專科醫師方姿喬醫師、安寧照護專科護理師、社工師、宗教師等人組成的醫護團隊，與病人、所有家屬坐下來召開家庭會議，很多時候家屬間的意見不同，也需在事前盡量整理好意見，在會議中提出討論由醫療團隊協調分析，若病人與家屬意見不同時，醫療團隊會介入協助進行分析與討論，讓病人及親友有機會彼此了解內心的想法、相互道謝、即時道愛、勇於道歉、好好道別，讓病人尊嚴的走完人生最後一哩路。
迫於家人期望繼續治療 飽受折磨
ㄏ醫師表示，安寧照護提供末期病人積極控制症狀、舒適護理、病情認知及重要決策，以及身、心、社會需求照護與轉介等，醫師會依據病人病況與期望，與病人及家屬溝通討論並做出最適合的末期醫療計畫。方姿喬醫師說：「過去有些人認為為人子女，若不繼續實施醫療救治，心裡會有道坎過不去，而病人迫於家人期望才選擇繼續治療，最後多受很多折磨，現在尊重病人想法的家屬變多了，但也仍會有一些心理困擾，都需要安寧團隊介入陪伴、討論與協助，直至善終準備、悲傷輔導等，幫助家屬適應新生活。」
安寧減少疼痛不適 病人及家屬生死兩相安
謝宛芝專科護理師補充，當病人的疾病控制穩定，出院回家接受安寧居家照護，安寧團隊也會定期探視，滿足病人落葉歸根的心願，也協助照顧者解決照顧各項問題。謝宛芝說：「臺北醫院從109年12月1日開始，新增多項安寧照護服務，如手足護理、淋巴按摩、穴位按摩、泡澡機使用等，減少末期承受的疼痛不適，讓病人及家屬生死兩相安，是善終與善生，也是我們安寧團隊持續努力的。」
目前癌症、漸凍人及「八大非癌病人」都納入安寧服務範圍，病人能受到很好的醫療及各項照顧。
1. 老年期及初老期器質性精神病態（如失智）
2. 其他大腦變質（如中風）
3. 心臟衰竭
4. 慢性氣道阻塞疾病，他處未歸類者
5. 肺部其他疾病
6. 慢性肝病及肝硬化
7. 急性腎衰竭，未明示者
8. 慢性腎衰竭及腎衰竭，未明示者
資料來源：健康醫療網 癌末想走家人不許 護理師助開家庭會議達共識
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