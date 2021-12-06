「福原愛遭爆出軌」最多人愛看　金宣虎登話題人物榜首

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從新聞榜中可以看到，近半數為感情震撼彈，有喜有憂，令人惋惜的莫過於2對神仙眷侶的婚變，台日童話「福原愛與江宏傑」、及「大S與汪小菲」10年婚姻破局，分別成為冠、亞軍；而「何孟遠與采子」因《全明星運動會》爆出四角戀的雙劈事件也引發關注，位居第5名。
喜的是台日韓美四地眾家女神紛紛傳出喜訊，排名第8名，除了台灣女神許維恩登記結婚、吳姍儒傳婚訊，還有日星小松菜奈和菅田將暉、國民老婆新垣結衣與星野源假戲真做、韓星朴信惠將「帶球」嫁崔泰俊、美國流行音樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）都將邁入人生下一階段！ 同樣是喜訊的還有排名第2名的現象級韓劇《魷魚遊戲》，不到一個月全球觀看數突破1.1億；以及第7名的國片《當男人戀愛時》，全台票房破4億台幣，掀起「台式浪漫」。
新聞人物方面，有4成因感情事上榜，榜首與榜尾分別由甩「墮胎醜聞」的韓劇《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎、與被爆不倫戀的最美博士許藍方拿下；「新垣結衣、星野源」及「玄彬、孫藝珍」雙雙認愛獲網友祝福，排第7、9名。「雞排妹」鄭家純今年風波頻傳不斷被炎上，從指控翁立友襲臀、被誣小三飽受酸民批評、對脫口秀演員龍龍霸凌事件逆轉屠龍、到評論網紅小玉的換臉謎片等，位居第3名。
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