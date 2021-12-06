南台灣率先引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」智慧輔具

依據台灣腦中風盛行率研究，台灣地區 35 歲以上人口約有 15 至 20 萬人罹患中風，每年持續新增 3 萬人。而奇美醫院腦中風中心統計也發現，奇美醫學中心去 (109) 年中風住院的病人有 903 人，今 (110) 年到 9 月份已有 628 人，平均每天有 2.5 人中風住院。中風易造成半邊肢體無力、吞嚥困難、言語困難、大小便障礙等失能後遺症，不僅嚴重影響生活品質，也造成家庭經濟沉重的負擔。

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奇美醫學中心復健部職能治療組組長池昭眉指出，中風病發後的半年是復健黃金期，若配合醫囑復健就能降低後遺症的影響，但由於復健是趟辛苦的歷程，許多病人因情緒而影響復原速度，且因重複循環特定動作多，也降低病人學習意願。中風後因為大腦的神經細胞受損而導致手部失能，傳統復健會以好手協助失能手做被動運動的方式，重新學習動作控制。為提供多元復健服務與深化醫療品質，奇美醫學中心於今 (110) 年 11 月引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，盼藉新科技嘉惠有復健需求的病人，也驅動南台灣的智慧輔具醫療發展。「穿戴式上肢遠端復健機器手」外觀有如鋼鐵人的手套，操作原理是依照病人的能力，透過智慧感應健康手的動作，同步帶領患部手模仿動作，使病人能在一伸一屈動作間感覺肌肉的控制，進而模仿完成對稱性動作，藉此刺激腦神經與神經肌肉，重複練習找回手感。透過機器手結合治療師的治療策略，讓病人可以在安全的輔助下，提早進入功能性的活動訓練，透過高強度與反覆的練習，有效地在較短時間達到較佳功能復原的成效。國外研究發現，復健結合智慧輔具確實能縮短復健週期，而國內臨床也證實，若病人配合醫囑訓練是可以提升日常生活功能，改善生活品質，這對於降低家庭負擔和社會成本也有幫助的。

▲透過機器手結合治療師的治療策略，病人可以在安全的輔助下，提早進入功能性的活動訓練（圖／記者林怡孜摄，2021,12,06）

奇美醫學中心「穿戴式上肢遠端復健機器手」復健課程目前先以腦中風病人為主提供服務，服務包含制定個人化的復健訓練計畫，以及專業團隊人員一對一帶領進行訓練。未來期望持續推廣可以納入更多周邊神經損傷病人，使得廣大涉及神經損傷之病人能提升更多復健醫療的可能性。

池昭眉表示，智慧輔具復健並非單靠科技，還必須搭配醫師、職能治療師的臨床經驗制訂個人化的復健訓練計畫，也需要有家人的耐心陪伴才能協助病人度過復健長路、找回生活。





