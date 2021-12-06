影帝黃秋生無償演出《淪落人》　精湛演出賺人熱淚

由財團法人臺港經濟文化合作策進會主辦，佳映娛樂承辦執行的2021香港影展，特地以「香港記憶香港情」為策展主題，精選6部近期具代表性的港產電影，從12月29日至2022年1月4日免費於「想映電影院」線上平台播映。包括《好好拍電影》、《淪落人》、《金都》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《狂舞派3》、《殺出個黃昏》共6部香港電影。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-06 13:57:55
演技備受肯定的影帝黃秋生無償演出第三屆香港FFFI 首部劇情電影計劃得主陳小娟執導的 《淪落人》，憑藉片中精湛演技3度拿下香港金像獎影帝寶座，真摯道出同屬香港邊緣人的身障者與菲律賓移工之間，如何從歧見化為扶持，也反映了香港人近幾年來的蛻變。第4屆香港FFFI 首部劇情電影計劃得主同時也是本屆金馬電影學院導師黃綺琳，則以首部劇情長片《金都》在「香港記憶香港情」影展中，透過片中主角鄧麗欣與朱栢康的婚姻價值觀差異，譜出香港新世代女性對於走入婚姻的迷惘及自由的追求，更巧妙地令人聯想到香港近況。
黃修平導演7年後再次以新作入圍2020金馬影展新演員、改編劇本等6項大獎的《狂舞派3》，深刻觀察香港環境及變遷，以街舞為主題，讓片中少年們的熱血不羈與瘋狂，帶出後疫情時代的香港面貌，讓人動容。由香港及美國夫妻檔導演梁銘佳與Kate Reilly共同執導的《夜香．鴛鴦．深水埗》，則是集結4部短片刻劃出東方之珠特殊的中西文化交會，跨越時代的點滴日常及滿滿的香港在地美食，更在全世界最浪漫的金鐘龍和道肯德基裡遙望當代香港正在發生的點點滴滴，香港土地人物關懷不言而喻。