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林靜儀公佈競選歌曲　住院醫師青澀模樣首曝光

▲立法院副院長蔡其昌帶著3歲小女兒出席，感謝林靜儀當年幫太太接生。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.06）
▲立法院副院長蔡其昌帶著3歲小女兒出席，感謝林靜儀當年幫太太接生。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.06）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-06 13:56:32

中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀今成立競選總部，同時發表由農村武裝青年樂團為她寫的競選歌曲《自由的花》。立法院副院長蔡其昌帶著3歲小女兒參與，他說太太懷第3個孩子時，受到林靜儀幫忙，女兒才能順利成為林靜儀接生的7千新生兒之一。

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現場首映《自由的花》短片，紀錄林靜儀接生孩子的滿月卡片、病患的感謝信，20幾年前她當住院醫師時期的青澀模樣，首度透過證件照曝光。林靜儀說，《自由的花》這首歌符合中二選區要傳達的精神，「只要有光照進土地、我們持續灌溉，就能開出自由的花」。她說自己一直處在善良充滿愛的環境，可以在沒有仇恨與怨懟的環境裡，為人民服務、為病患服務，感到非常幸福。
 

▲林靜儀出社會的第一張工作證件，今首度曝光。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.06）
▲林靜儀出社會的第一張工作證件，今首度曝光。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.06）
林靜儀說，只要有光、有灌溉，不管土再怎麼堅硬，種子都會冒出根來，長出大肚山上的本土百合。自己幸運成為灌溉百合的人，盼讓民主自由重新回到人民手上、所有努力的生命能長成應有的模樣。

林靜儀競選總部在烏日區明道中學旁，原是前基進黨立委陳柏惟服務處。陳柏惟說，自己原本的5個服務處，都提供給林靜儀沿用，他指2020年的選舉已證明中二選區不是鐵板一塊、不是屬於特定政治人物或家族，希望選民「疼惜陳柏惟，票投林靜儀」。

蔡其昌特別帶著3歲小女兒和她畫的感謝卡片出席，他透露妻子懷第3胎時不太順利，幸好有林靜儀幫忙，女兒才出世。他說中二選區是特別的地方，存在許多不能言說的恐懼，林靜儀從接生新生命到接生新政治，一定可以看顧好中二選區鄉親的健康和未來。競選總部主委林佳龍說，這次補選是台灣「分期付款式民主」的「尾款」，沒有人是局外人。
 

▲林靜儀競選總部今成立，沒有大陣仗辦活動，只有綠營在地政治人物出席相挺。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.06）
▲林靜儀競選總部今成立，沒有大陣仗辦活動，只有綠營在地政治人物出席相挺。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.06）

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