台中美樂地遍地開花 高市議員按讚要學習

高雄市親子友善共融公園僅 7 座，台中市長盧秀燕上任後推出「台中美樂地計畫，以共融公園、陽光公廁及人本無障礙環境建置為三大主軸，至今台中已經完成超過 109 座共融公園，成效有目共睹，連高雄市議員都按讚肯定，要高雄市政府跟進學習。

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高雄市議員蔡武宏、陳美雅指出，目前高雄共融式公園太少，不符合市民生活休憩需求，台中市政府推「美樂地計畫」，以營造舒爽潔淨公園公廁、拉高兒童遊戲場安全等級與提供人本安全及無障礙環境為目標，此計畫擬定 3 年期程，認為高雄也該要有相關規劃。

台中市建設局長陳大田指出，盧秀燕市長重視友善育兒、全齡共享的無障礙的公園綠地場域，台中市建設局於 108 至 109 年已完成 109 座共融公園，其中黎新公園（公 93 ）更榮獲今年行政院公共工程委員會第 21 屆金質獎殊榮，這個月嘉義縣市政府也前來台中參訪交流。此外，透過辦理大專院校特色公園競圖比賽，邀請學生發揮專業與創意共同參與美樂地，目前已連續舉辦 2 年，部分獲獎作品的設計構想也納入公園開闢計畫內。

陳大田還說，今年特別擴大與各公民團體的意見交流方式，以「傾聽民意」匯集市民使用心得來淬鍊承辦同仁執行經驗，成為政策升級的養分，創造多贏局面！現正執行 60 座共融公園新建及改善工作，正廣納各界意見，啓動評估明年度共融公園改善標的，朝一區一特色遊戲場的目標邁進。

台中市建設局表示，公園是民眾重要的遊憩場所，與市民生活息息相關，在計畫執行期間同步進行美樂地計畫相關滿意度問卷調查，作為施政可滾動檢討的方向，同時辦理論壇與產官學界交流及教育訓練，提升同仁與時俱進的專業學習力。另結合民間資源共襄盛舉，營造企業認同感，歡迎企業團體認養（捐改建）公園等公共設施，多角齊下共創台中幸福好園地。