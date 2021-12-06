反對量販店打疫苗！柯文哲：醫院都打不滿了還在外面打？
為了促進疫苗施打率，防疫指揮中心日前宣布，將與超市業者合作，直接在商家內設置接種點，並且由業者提供相關優惠，讓民眾能夠直接在超市就能打疫苗。對此台北市長柯文哲則相當看衰，表示現有的施打點都已經打不滿了，為何還要以超市作為新的施打點？況且將醫療人力從醫院移出到超市進行施打，對人力物力成本來講也是額外增加，且若民眾在施打後出現狀況，恐怕也沒辦法像在醫院施打一樣及時就醫。
記者丁上程／台北報導
2021-12-06 14:04:26
柯文哲表示，最近兩期由中央規劃的疫苗預約施打狀況相當差，預約率最低只有兩成左右，許多醫療院所量能開出來，可是來預約的人數卻不如預期。柯文哲也抱怨，在這樣的情況下，還要額外把超市作為疫苗施打點？
柯文哲強調，指揮中心想要用超市作為施打點，但台灣跟美國不一樣，美國可以在大賣場設置疫苗接種站，原因在於大賣場內就有診所，但台灣並沒有類似的設置，如果民眾在施打疫苗後身體出現狀況，恐怕也無法及時做處理。
柯文哲直言自己是醫界出身，很清楚「如果出問題，在醫院急救、CPR都很簡單」，但如果在超市的話要如何處理？況且在超市打疫苗，相關人手也是要從醫院往外調，「將醫護人員移出來到賣場打，倒不如乾脆將人放在醫院打，成本上反而是上升。」
※【NOWnews 今日新聞
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