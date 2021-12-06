受暴雨洪災影響 中國統計局：河南糧食減產28億公斤
中國國家統計局今（6）日發布關於2021年糧食生產量數據，指出2021年中國全境糧食總產量1兆3657億斤（中國1斤約0.5公斤），比去年增加267億斤，增長2.0%，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3兆斤以上，其中河南受極端氣候影響、洪災嚴重，減產了56億斤（約28億公斤）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-06 14:19:31
儘管北京當局發起俗稱「光盤行動」的糧食節約行動方案時，外界多猜測今年中國糧收不佳，但根據中國國家統計局網站顯示，今年透過各地層層壓實糧食生產責任，堅決遏制耕地非農化、防止非糧化，成功加大糧食生產扶持力度，播種面積達17.64億畝，比去年增加1295萬畝。
糧食播種面積增加1295萬畝，增長0.7%。2021年，大陸各地層層壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地非農化、防止非糧化，進一步加大糧食生產扶持力度。大陸糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，增長0.7%，連續兩年實現增長。
該篇公告指出，極端強降雨引發河南等地區出現洪澇災害、西北陝甘寧局部地區階段性乾旱、秋收時期華北和黃淮海地區出現連陰雨天氣，對秋糧產生一定影響，所幸主要農區大部分時段光照、氣溫、降水的比例分配良好，氣象條件總體來說是有利於糧食作物生長發育和產量形成的。
此外，高產作物玉米播種面積擴大，佔糧食作物比重提高，促進糧食單產增加；而東北三省及內蒙古則是增產貢獻最大的地區，合計增產達188億斤，共31個省（區、市）中，有27個糧食增產，其餘新疆、安徽、湖南、四川、山東均增產10億斤以上，而河南因暴雨災情則減產了56億斤。