環團要求盧秀燕「珍愛藻礁」表態 中市府：尊重民意

針對「珍愛藻礁」公投案，台灣環境公義協會、中台灣教授協會、民進黨台中市黨部今 (6) 日召開記者會強調，有關中油第三天然氣接收站興建案已經進行修正，呼籲各界投票反對，同時公投案如果通過，將造成台中市空汙問題更加嚴重，要求盧市長公開表態，不要閃躲，呼籲大家堅決不同意「珍愛藻礁」公投案。台中市政府表示，公投是民意的展現，市府尊重民意

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台灣環境公義協會理事長洪正中指出，三接案已經修正範圍由 232 公頃減為 23 公頃，由海岸線 700 公尺外推至 1200 公尺，兼顧經濟發展及環境保護；在前市長林佳龍任內提出「台中市生煤管制自治條例」，達成 4 年內中火減少 40 ％生煤使用量，有效改善空汙，反而是盧市長反對增加天然氣發電機組，大扯後腿，希望大家認清盧市長的真面目。

台灣環境公義協會監事陳炳煌教授說，如果反對三接站站，未來得要增加 137 億度電，才能補足缺口，中火需要配合增加 500 萬公噸燃煤量，同時如果外推 5 公里，估計要多花 1500 億元，增加 10 倍建造成本，並且延誤 2 至 5 年，影響重大，希望反對環保團體適可而止。

中台灣教授協會理事蘇勳璧指責，三接案是馬英九決定興建，朱立倫要求遷移，是「打馬英九一記耳光」，目前北台灣缺電，如果不興建三接站，中南部要增加發電，製造空汙，台中市長盧秀燕要站出來表態，台中市不要媽媽市長

，而是要能夠保護市民健康的市長。

市議員邱素貞說，三接可以減少空污，是均衡南北發電的重要建設。為了藻礁保育，政府大幅縮減開發規模，今年更進一步提出再外推方案。反對假借生態保育理由，利用藻礁為工具，來阻擋持續改善空氣品質的機會。

市議員王立任表示，大家都希望能源轉型，台灣更進步，如果「珍愛藻礁」公投案通過，要求三接站遷移，不僅造成延誤，同時無處可去，更讓台灣出現經濟衰退，根本是假議題，希望大家投票反對。