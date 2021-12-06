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鳳梨合體罔腰遭疑糾纏不清　急同框DJ女友洩「孩子喜訊」

▲鳳梨（左圖後、右圖左）合體罔腰（左圖前）遭疑糾纏不清，急同框女友歐菈（右圖右）洩孩子喜訊。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨（左圖後、右圖左）合體罔腰（左圖前）遭疑糾纏不清，急同框女友歐菈（右圖右）洩孩子喜訊。（圖／鳳梨臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-06 15:08:26

網紅鳳梨（吳泓毅）、罔腰（江嘉文）的4年戀情廣為人知，最後在2019年畫下句點，2人分道揚鑣後，至今仍是好朋友，雙方皆有新歡。近日罔腰到嘉義辦事情時，大方與鳳梨同框，雙方還各自發文洩露2人目前關係。

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▲網路上流傳罔腰遭男友鳳梨爆打影片與負面消息，鳳梨稍早於臉書發文表示：已委任律師提告。（圖／取自罔腰尬鳳梨臉書）
▲罔腰（左）、鳳梨（右）4年戀情廣為人知。（圖／罔腰尬鳳梨臉書）
鳳梨昨（5）日下午曝光與罔腰的合照，只見罔腰蹲在連身鏡前自拍，而鳳梨則是露出一臉無奈的表情，忍不住抱怨：「見到這個人都沒什麼好事…看到我不是凹產品就是拿錢…也沒看她拿錢給我花…」罔腰也不吝嗇地曬出2人合體照，並獻上祝福：「一年一次暴力討債，順便討論之後工作發展，祝彼此更好。」

▲罔腰透露自己是到嘉義談公事。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰（前）透露自己是到嘉義談公事，後方為鳳梨。（圖／罔腰臉書）
鳳梨、罔腰世紀大合體掀起網友討論，事實上，罔腰有在IG限時動態上透露自己遠赴嘉義是為了談公事，由鳳梨專程接送，寫下：「老大派年輕人接我，我這次來用股份跟談工作唷！」而鳳梨也有在留言區澄清：「她單純來處理公司的事情而已。」

疑似被誤會和罔腰糾纏不清，鳳梨今天稍早又發出與女友歐菈的合照，寫下：「見到這個人都沒什麼壞事，看到我不是燉雞湯就是按摩…也沒看她花我什麼錢…」被網友瘋猜是在和罔腰做對比，隨後更在留言區自爆：「她單純來處理孩子的事情而已。」讓粉絲質疑事情不單純，究竟歐菈是否真的懷孕，或僅止於玩笑，讓大家都感到相當好奇。

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