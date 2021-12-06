鳳梨合體罔腰遭疑糾纏不清 急同框DJ女友洩「孩子喜訊」
網紅鳳梨（吳泓毅）、罔腰（江嘉文）的4年戀情廣為人知，最後在2019年畫下句點，2人分道揚鑣後，至今仍是好朋友，雙方皆有新歡。近日罔腰到嘉義辦事情時，大方與鳳梨同框，雙方還各自發文洩露2人目前關係。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-06 15:08:26
鳳梨昨（5）日下午曝光與罔腰的合照，只見罔腰蹲在連身鏡前自拍，而鳳梨則是露出一臉無奈的表情，忍不住抱怨：「見到這個人都沒什麼好事…看到我不是凹產品就是拿錢…也沒看她拿錢給我花…」罔腰也不吝嗇地曬出2人合體照，並獻上祝福：「一年一次暴力討債，順便討論之後工作發展，祝彼此更好。」
鳳梨、罔腰世紀大合體掀起網友討論，事實上，罔腰有在IG限時動態上透露自己遠赴嘉義是為了談公事，由鳳梨專程接送，寫下：「老大派年輕人接我，我這次來用股份跟談工作唷！」而鳳梨也有在留言區澄清：「她單純來處理公司的事情而已。」
疑似被誤會和罔腰糾纏不清，鳳梨今天稍早又發出與女友歐菈的合照，寫下：「見到這個人都沒什麼壞事，看到我不是燉雞湯就是按摩…也沒看她花我什麼錢…」被網友瘋猜是在和罔腰做對比，隨後更在留言區自爆：「她單純來處理孩子的事情而已。」讓粉絲質疑事情不單純，究竟歐菈是否真的懷孕，或僅止於玩笑，讓大家都感到相當好奇。