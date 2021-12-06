NBA／開除總管之後　拓荒者會有更大的動作嗎

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波特蘭看似明白了他們的缺點，也知道到了非改變不可的時候，但他們仍然還不想拆散現有的核心陣容。特別是在球隊本季主場摩達中心-上座率跌破9成——他們自2008年到2020年，連續 13 個賽季在NBA主場平均上座率排名前 10——要做這樣的決定更顯得困難。
但在換帥之後，開季打出11勝13敗的戰績，在西部排名第10，這絕對不是老闆Jody Allen想看到的。何況他們本季團隊1.37億美元薪資，將使球隊必須額外支付450萬美元的豪華稅。
目前拓荒者防守效率為114，全聯盟倒數第一，這在以防守原因和史帥分道揚鑣後，更顯尷尬。其實就算是一般球迷，也能看出拓荒者目前防守端的問題：他們的陣容太小了。
Damian Lillard、CJ McCollum和Norman Powell本季至少先發了20場，當他們三人同時搭檔1-3號位，主力中鋒又是Jusuf Nurkic時，很難期待球隊在防守端有所作為。
當被記者追問防守問題時，Chauncey Billups表示「我們每晚都放棄了高度」，而接著他又展現出對使用三衛陣容取得成功缺席信心。事已至此，可證明拓荒者的問題不是改套戰術就能解決的，他們陣容先天就不良，需要大規模的改組，才能與以矯正。
但理解歸理解，拓荒者有他們的難處，Lillard是一名出色的領袖，而且深受當地球迷喜愛；McCollum是優異的二當家，也曾經在季後賽打出高光，為球隊睽違19年再闖西決，做出了巨大貢獻。「雙槍」組合雖然看起來很難再更進一步，但球團也沒有一定的信心能找到比他們更出色的核心。
不過，在怎麼艱難也必須正對事實，Lillard今年夏天已經表明在無法獲得爭奪冠軍機會時，他的忠誠也是有限度的；同時他也早就表達了對於「Billups上任就能解決一切問題」這事感到懷疑。以目前的情況，拓荒者沒有能力繼續留住隊內第一球星。
對「撕裂之城」來說，現在所有的事情都在變得更糟，他們還有機會在交易截止日前扭轉局面，無論如何改變看起來是不可避免的了。但該留下誰？改組的規模該有多大？就只能拭目以待了。