全台海拔最高聖誕樹在梨山 萬朵玫瑰燈海照亮谷關

冷氣團來襲氣溫急凍，今年「梨山谷關」的冬天卻很溫馨熱鬧。交通部觀光局參山國家風景區管理處首次辦理「山谷燈光節」照亮梨山谷關，打造大梨山觀光品牌。（7）日將在海拔1956公尺的梨山賓館前點亮兩棵高28公尺的雪松聖誕樹，為台灣祈福。將融入梨山谷關在地元素打造光環境特色燈組，將兩棵高28公尺的雪松妝點成全台海拔最高的聖誕樹，另外谷關溫泉公園也種下萬朵LED玫瑰燈海，週末還有原民歌舞表演活動，展期至明年1月2日。

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參山處代理處長曹忠猷表示，這是梨山谷關首次辦理燈光節，目的是為了結合梨山風景區的原民節慶活動，營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。燈光節亮點是將梨山賓館前方兩棵具有歷史意義的雪松，融合水蜜桃、梨、蘋果與甜柿等梨山特產的金色光彩，以及象徵天上浩瀚星河的深邃藍光，透過數萬顆LED燈具，打造為雲端上的聖誕樹「Trahu！光耀梨山」，再搭配每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點。

▲「Trahu！光耀梨山」每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點(圖／參山處提供2021.12.6)

現場還有趣味人力軌道車「宅配幸福」，透過人力踩踏，來推動裝飾成水果箱的車廂，讓親子同樂；臺灣觀光代言人喔熊也來到梨山，在雪球中跟大家SAY HELLO。遊客中心以梨山水果打造「歡慶豐收」光廊，提醒著遊客們來到梨山不能空手而回。此外，梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，也都布置了幸福洋溢的特色燈組。







參山處指出，谷關燈區以谷關溫泉公園的「心花朵朵開」為主軸，萬朵LED粉紅玫瑰中襯托著南瓜馬車，天還沒暗就已經成為遊客的打卡熱點。入關博物館前方的「星谷光廊」以藍色為基調，打造星空閃爍的長廊；「福臨山谷」則結合自行車踩踏，將整個山谷點上七彩的律動光芒。現場還呈現原民泰雅風情的特色燈組與造景，讓遊客來谷關除了泡溫泉，還多了夜遊的好去處。







除了12/7晚上6點將舉行開燈活動外，點燈期間每個週末（12/11、12/18、12/25）於谷關溫泉公園、梨山賓館廣場，將有原住民歌手藝人舞炯恩、讚薇、黑旋風樂團，以及梨山在地原火樂團獻唱，還有原住民舞蹈演出、手工藝DIY等，邀請遊客一起來梨山風景區體驗山谷燈光節。