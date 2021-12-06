招待所違建明拆除　顏寬恒：公保地爭議不是大聲就贏

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒今（6日）出席市府工程啟用典禮，再度與台中市長盧秀燕同框。被問及是否邀盧出任競選總部主委，他表示「競選總部的主委，就是中二選區所有民眾」，並主動透露，家族在南屯的違建將於明天動工拆除。對於名嘴及對手無上限上綱，顏寬恒強調違建固然不對，但公保地的爭議「不是大聲就贏」。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-06 15:44:20｜2021-12-06 15:45:22
顏寬恒上午出席市府在烏日區南里里的風雨球場興建工程啟用典禮，盧秀燕不但在致詞時感謝顏寬恒立委任內協助爭取經費，還邀請顏上台和民眾玩有獎徵答、為活動開箱。
媒體問顏寬恒是否邀請盧秀燕擔任競選總部主委，他說上一次參選就沒設主委，這次也一樣，自己總部的主委就是中二選區所有民眾。至於黨中央高層一直未出現為他站台，顏寬恒認為，這場選舉主軸是地方鄉親、訴求民眾的認同，選民在乎的是政府提供生活上協助，但他沒看到對手提出對中二選區的願景。
對手林靜儀指顏家位於南屯區楓樹段的「817招待所」，不只有違建問題、涉及炒地，且己過了臨時建物7年期限，應全部拆除。對此顏寬恒表示一切依法，違建將於明天起主動拆除，但也強調「違建固然不對，就按照法律規範拆除，但公保地的爭議不是大聲就贏，誰輸誰贏、誰對誰錯，還是有事情的真理。」