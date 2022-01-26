叫車嗎？貓咪計程車供免費「摸摸茶」服務 貓奴全瘋啦！
想搭小黃嗎？烏克蘭有一輛非常特別的計程車，搭過的乘客都開開心心地抵達目的地，因為車上有一股療癒的力量陪伴整個搭車過程，不僅如此還有免費「摸摸茶」服務，已經累積一票死忠乘客指定叫車，原來是車上有一隻超級可愛的喵星人啦！
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 15:28:05
司機札古亞Oleksandr Zigulya表示想要在車內打造溫馨的居家空間，就必須要有「毯子、貓咪以及一杯茶」，當他決定要領養貓咪、正開始物色適合的喵星人時，某天與女友一起去修車，一隻毛茸茸的小橘貓竟然跑來坐在他女友的腳邊，而札古亞覺得牠很可愛，就順理成章領養了牠，並且為牠取名「茶茶Tea」成為他的貓夥伴。外向的茶茶非常享受搭車的生活，也非常好客，只要有客人上車，牠就會主動上前磨蹭躺客人大腿討摸摸，成為名符其實的「摸摸茶」，甚至還會在把拔開車時探頭吹風，非常吸睛！
札古亞表示自從有了茶茶以後，每天至少會接到20趟以上的叫車需求，不少喜歡茶茶的粉絲也會特定打電話來叫車，只為了見牠一面！而貼心的札古亞還表示如果客人想見茶茶但又會對貓毛過敏，車上隨時有準備抗過敏的藥物讓客人可以安心地搭乘並享受茶茶的服務！許多搭過扎古亞車的乘客表示，很希望有更多這類的計程車，因為真的太療癒了，看來茶茶真的是招財貓呢！（編輯：陳珮瑜）