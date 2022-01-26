COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

叫車嗎？貓咪計程車供免費「摸摸茶」服務　貓奴全瘋啦！

▲烏克蘭有一輛貓咪計程車非常有名（圖／IG@cat_taxi）
▲烏克蘭有一輛貓咪計程車非常有名（圖／IG@cat_taxi）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 15:28:05

想搭小黃嗎？烏克蘭有一輛非常特別的計程車，搭過的乘客都開開心心地抵達目的地，因為車上有一股療癒的力量陪伴整個搭車過程，不僅如此還有免費「摸摸茶」服務，已經累積一票死忠乘客指定叫車，原來是車上有一隻超級可愛的喵星人啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲札古亞有一輛貓咪計程車受到許多乘客的喜愛（圖／IG@cat_taxi）
▲札古亞有一輛貓咪計程車受到許多乘客的喜愛（圖／IG@cat_taxi）
 
司機札古亞Oleksandr Zigulya表示想要在車內打造溫馨的居家空間，就必須要有「毯子、貓咪以及一杯茶」，當他決定要領養貓咪、正開始物色適合的喵星人時，某天與女友一起去修車，一隻毛茸茸的小橘貓竟然跑來坐在他女友的腳邊，而札古亞覺得牠很可愛，就順理成章領養了牠，並且為牠取名「茶茶Tea」成為他的貓夥伴。外向的茶茶非常享受搭車的生活，也非常好客，只要有客人上車，牠就會主動上前磨蹭躺客人大腿討摸摸，成為名符其實的「摸摸茶」，甚至還會在把拔開車時探頭吹風，非常吸睛！

▲當札古亞想要領養貓咪時，一隻小橘貓主動出現在他的面前，於是牠就順理成章地成為小小車掌（圖／IG@cat_taxi）
▲當札古亞想要領養貓咪時，一隻小橘貓主動出現在他的面前，於是牠就順理成章地成為小小車掌（圖／IG@cat_taxi）
 
▲讓札古亞又驚又喜的是，橘貓茶茶非常適應車上的生活，也喜歡每天迎接不同客人！（圖／IG@cat_taxi）
▲讓札古亞又驚又喜的是，橘貓茶茶非常適應車上的生活，也喜歡每天迎接不同客人！（圖／IG@cat_taxi）
 
▲牠只要看到客人就會主動上去趴大腿磨蹭！（圖／IG@cat_taxi）
▲牠只要看到客人就會主動上去趴大腿磨蹭！（圖／IG@cat_taxi）
 
▲主動提供客人「摸摸茶」的服務（圖／IG@cat_taxi）
▲主動提供客人「摸摸茶」的服務（圖／IG@cat_taxi）
 
▲每一位搭車的客人都很開心接受茶茶的特殊服務（圖／IG@cat_taxi）
▲每一位搭車的客人都很開心接受茶茶的特殊服務（圖／IG@cat_taxi）
 
▲牠甚至還紅到與主人一起接受媒體訪問（圖／IG@cat_taxi）
▲牠甚至還紅到與主人一起接受媒體訪問（圖／IG@cat_taxi）
 
札古亞表示自從有了茶茶以後，每天至少會接到20趟以上的叫車需求，不少喜歡茶茶的粉絲也會特定打電話來叫車，只為了見牠一面！而貼心的札古亞還表示如果客人想見茶茶但又會對貓毛過敏，車上隨時有準備抗過敏的藥物讓客人可以安心地搭乘並享受茶茶的服務！許多搭過扎古亞車的乘客表示，很希望有更多這類的計程車，因為真的太療癒了，看來茶茶真的是招財貓呢！（編輯：陳珮瑜）

▲茶茶：本喵會盡心盡力提供客人最療癒的服務啦（有聖光）！（圖／IG@cat_taxi）
▲茶茶：本喵會盡心盡力提供客人最療癒的服務啦（有聖光）！（圖／IG@cat_taxi）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀