尾牙吃夜市牛肉麵還被收百元　上班族最怒這環節

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根據人力銀行yes123求職網調查顯示，有79.8%的上班族認為，「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」；同時還有34.8%的人透露，如果公司沒有舉辦尾牙，會因此萌生辭意。
調查也統計上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(63.4%)、「抽獎獎項不如預期」(49.1%)、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(43.6%)，以及「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(39.6%)、「表演活動無聊」(33.6%)。
第六到第十名的「尾牙窘境」部份則分別是「抽獎獎項大小，有年資、職務限制（區別）」(32%)、「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」(30.7%)、「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」(29.6%)，以及「與不喜歡的老闆或主管同桌」(28.5%)、「尾牙活動時要值班，或有公務要忙」(27.4%)。
yes123求職網公關副理楊宗斌認為，部分企業業績下滑，還有冬天防疫考量，因此取消尾牙，但也不排除公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。不過他提醒雇主，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫員工一定要出席，或者再花時間準備上台表演。
楊宗斌也分析，處於營運波動劇烈的疫情年，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心，更有助於提高忠誠度。