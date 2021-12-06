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尾牙吃夜市牛肉麵還被收百元　上班族最怒這環節

▲有民眾表示公司尾牙是吃夜市牛肉麵，且老闆還跟每個人「酌收」百元，讓他直呼超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有民眾表示公司尾牙是吃夜市牛肉麵，且老闆還跟每個人「酌收」百元，讓他直呼超傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）

記者許若茵／台北報導

2021-12-06 15:53:37

出席尾牙，上班族最期盼有吃又有拿，然而有民眾透露，公司尾牙竟是吃夜市牛肉麵，且餐後老闆還跟大家「酌收」一百元，讓他直呼超傻眼。而根據人力銀行最新調查，在尾牙中，最討厭的就是老闆或主管致詞冗長。

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年過40歲的阿宋分享，他曾在通路商擔任儲備幹部，雖然看似營利好，但實則獲利低，任職兩、三年年終獎金都大約介於3600元到6000元而已。更讓他傻眼的是，尾牙竟然是饒河夜市某間牛肉麵，用餐過程中老闆不停吹噓著自己的退休金規劃，但結帳時卻向員工「酌收」一百元。

根據人力銀行yes123求職網調查顯示，有79.8%的上班族認為，「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」；同時還有34.8%的人透露，如果公司沒有舉辦尾牙，會因此萌生辭意。

調查也統計上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(63.4%)、「抽獎獎項不如預期」(49.1%)、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(43.6%)，以及「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(39.6%)、「表演活動無聊」(33.6%)。

第六到第十名的「尾牙窘境」部份則分別是「抽獎獎項大小，有年資、職務限制（區別）」(32%)、「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」(30.7%)、「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」(29.6%)，以及「與不喜歡的老闆或主管同桌」(28.5%)、「尾牙活動時要值班，或有公務要忙」(27.4%)。

yes123求職網公關副理楊宗斌認為，部分企業業績下滑，還有冬天防疫考量，因此取消尾牙，但也不排除公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。不過他提醒雇主，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫員工一定要出席，或者再花時間準備上台表演。

楊宗斌也分析，處於營運波動劇烈的疫情年，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心，更有助於提高忠誠度。

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