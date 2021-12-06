挪威逍遙號郵輪確診增至17人 1例疑染Omicron
（中央社紐奧良5日綜合外電報導）美國衛生當局表示，今天返回紐奧良（New Orleans）的挪威郵輪公司旗下「挪威逍遙號」COVID-19確診人數增至17人，先前通報的10例個案中，有一例可能染上Omicron變異株。
文/中央社
2021-12-06 17:20:50
路易斯安那州衛生廳（Louisiana Department of Health）昨天推文指出：「挪威逍遙號（Norwegian Breakaway）11月28日從紐奧良啟航，沿途停靠貝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超過3200人。」
原通報該郵輪有10名工作人員與乘客確診COVID-19，路州衛生廳今天證實，其中一人為Omicron變異株疑似病例。
路州衛生廳先前指出，船上所有人上岸前都會接受COVID-19篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，在挪威郵輪公司提供的住處自我隔離。
路州衛生廳在推特（Twitter）表示，於下船的旅客中再驗出7例確診，使「挪威逍遙號」的染疫工作人員和乘客攀升至17人。
挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）一名發言人在給路透社的聲明中說：「此刻，挪威逍遙號預定的未來航程沒有更動。」
路州衛生廳在先前推文指出：「挪威郵輪公司一直以來遵守適當的隔離檢疫和隔離規定。」（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101206