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男子發現黑貓躲門外偷看　原是曾收留過的浪浪回來探親！

▲男子發現黑貓躲門外偷看　原是曾收留過的浪浪回來探親！
▲男子發現黑貓躲門外偷看　原是曾收留過的浪浪回來探親！

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 15:40:35

一位外國男子在冬天時收留了一隻浪浪黑貓，讓牠待在溫暖的室內過冬，他的二個孩子為黑貓取名為Zero；但幾個月後天氣回暖，習慣在外面生活的Zero就毫不戀棧地跑掉了。沒想到一陣子後，有天男子看到有隻貓咪在後門探頭探腦的，仔細一看發現原來是Zero！牠竟然記得曾經在這裡生活過，又跑回來探親啦～

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▲右邊的是Zero，左邊是男子家裡的愛貓Pizza。（圖／reddit＠WOLVESintheCITY）
▲右邊的是Zero，左邊是男子家裡的愛貓Pizza。（圖／reddit＠WOLVESintheCITY）
男子將照片上傳到Reddit論壇跟大家分享這個可愛的小故事。他笑說第一次遇見Zero，是他的未婚妻出去倒垃圾的時候。因為他們家也有一隻黑貓叫做Pizza，未婚妻以為看到Zero以為是Pizza跑出去，對著屋內的他大喊：「Pizza跑出來了！」一頭霧水的他回應：「Pizza在我身上啊？」因為當時天氣很冷，他們便決定將Zero誘進室內，讓牠待在他們溫暖的房子裡過冬。

孩子們也很高興地為牠取名，與牠一起生活了好幾個月；然而Zero終究是一隻街貓，牠習慣了在外面自由自在的生活，於是在一個溫暖的天氣，牠就跑掉了。沒想到一個月後，Zero竟然又熟門熟路地摸回他們家，還在門外探頭探腦！

▲Zero在門外窺探的模樣超級可愛。（圖／reddit＠WOLVESintheCITY）
▲Zero在門外窺探的模樣超級可愛。（圖／reddit＠WOLVESintheCITY）
男子表示，後來他發現附近有一戶人家也在照顧Zero，他們幫Zero取的名字是Shadow！看來聰明的Zero游走在二戶（甚至更多？）人家之間，生活得很愜意呢～

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