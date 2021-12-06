大逆轉！四大公投線上民意調查「同意票」目前全領先

距離公投投票日只剩下不到兩個星期，《NOWnews今日新聞》製作專頁報導，讓民眾能夠即時掌握公投最新動態，除了在專頁上能夠瀏覽相關新聞外，NOWnews更把四大公投分別設立線上民調PK。從11月18日網站上線以來，同意票以及不同意票的票數一直十分拉鋸，從一開始不同意票領先，到同意票後來急起直追，目前四大議題的網路民意調查，同意票均超過不同意票，情勢大逆轉！
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-12-06 16:44:49
目前「您是否同意核四啟封商轉發電？」截自6日下午4點，同意票占54.19%不同意票則是45.81%。有投下同意票的網友認為火力發電對台灣的傷害更大、 重啟核四確保電力不虞匱乏。而投下不同意票的網友則是認為核四是「四十年的拼裝爛東西」、「沒零件商協助」的東西到底怎麼敢用？
而在反萊豬議題上，同意票已經拉開到61.21%，反對票38.79%，雙方有20%以上的差距，同意的網友普遍認為「有健康的台灣豬可吃為什麼要吃含有毒劑藥物的萊豬？」、「政府該為人民健康把關」。不同意的網友則是留言「全世界都在吃」、「相信科學，自由選擇」。而在公投綁大選的題目上，同意票數也反轉領先到55.42%、不同意票則是44.58%，同意者認為「一天到晚選舉、勞民又傷財、浪費社會成本」而投下反對票的網友則認為「每次投票的時候時間上就不是很充裕了，還要綁公投？別鬧了好不好」。
而針對反三接議題，同意票占56.68%、不同意票占43.32%，同意的網友擔心藻礁「一旦破壞了就無法再生復原了」；不同意的網友則有人留言「面積已縮小到原先的十分之一，且閃過藻礁，既不影響環境也可改善空汚」綜觀公投四大議題，票數持續拉鋸中，網友也持續交換意見，不過從網站上線來到如今，同意票從原本的落後，到慢慢追過不同意票，可見同意票的氣勢如今有所成長。
NOWnews將持續追蹤民意數字，於每週一公布最新情況，也請還沒投票的民眾別錯過表達意見的機會！快到1218決戰公投專頁上一探究竟。