巷仔內／國內產業大老們這樣看元宇宙　資安防護也成課題

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元宇宙話題不斷發酵，全球科技巨頭爭相投入，市場預測元宇宙未來10年內將觸及10億人。聯發科董事長蔡明介日前參加李國鼎紀念論壇指出，半導體支援的元宇宙設備，預估2040年將有5,000億美元的規模，更長期的趨勢則是量子計算，台灣應該抓緊元宇宙相關的發展契機。
聯發科執行長蔡力行也說，元宇宙是一個熱門不得了的題目，有那麼多人要進入元宇宙，一定要有載具與雲端支援，而聯發科在載具上的準備是很完備的。即便他強調元宇宙不是一蹴可幾，但其實全世界半導體公司包括聯發科也都準備好了。
元宇宙概念美則美矣，但目前還是個「概念」或是發展初期，許多產業界重要人士紛紛認為需要5至10年才能遍地開花，猶如電腦推進到網際網路時代再到手機世代一般。鴻海集團創辦人郭台銘日前出席「台灣醫療科技展」時就提到，元宇宙概念還需要5至10年在消費端落實，發展過程中確實有很多研發商機，但消費者體驗還有很大的改善空間，因此現在談應用大爆發並不實際。
台積電董事長劉德音也說，預測未來10年，隨著數位化傳輸能力大增、半導體大幅成長，真實世界將於虛擬世界結合，他預估擴增實境（AR）未來將取代手機，虛擬實境（VR）將取代電腦（PC），而台積電早就為這樣的應用開發技術做足準備。
只是劉德音也提醒，現在雖然相關虛擬硬體有發展，但光是頭戴裝置重量超過500克，電池續航力不到2、3小時，且價格偏高，未來若要普及，得要有100倍以上的各項改善。IDC（國際數據資訊）也有相同的看法，認為目前在形成Metaverse的技術發展上，分散式追蹤、空間運算、內容創作跟平台服務等領域都還有極大的改善空間。
元宇宙在國內外都被熱議，不少專家也正觀察隱私與資安的影響性，因為這種沉浸式的社群連結，VR、AR應用提升，勢必將大量收集眼部活動、表情、生物特徵或周遭環境，最害怕駭客入侵、平台數據被濫用，又或者是虛擬資產被盜，甚至影響國安，當元宇宙商機爆發的同時，衍生的網路資安防護議題只會越來越重要！