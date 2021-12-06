新北勞檢啟動捷運工程專檢 新亞未做好人員防墜遭罰6萬
捷運三鶯線於今年的11月20日發生倒塌事故，釀3死2傷的重大工安事故；為避免類似的事件重演，新北市勞檢處也啟動捷運工程的專案檢查，共發現13項缺失；其中，針對未做好人員防墜及開挖擋土設施等重大違規的部分，已依職業安全衛生法處以6萬元的罰鍰。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-06 17:00:28
新北市勞檢處長陳淑貞表示，日前針對施工中的4個萬大中和線，及1個安坑輕軌捷運的工程實施稽查，共發現13項缺失，除依規定通知施工單位限期改善外，針對新亞建設開發股份有限公司未做好人員的防墜及開挖擋土設施等重大違規部分，則依職業安全衛生法處6萬元的罰鍰，並函請工程主辦機關及監造單位加強督導；未來勞檢處將透過列管追蹤，以確認改善情形。
勞工局長陳瑞嘉指出，捷運路線通常位屬地狹人稠之處，為爭取更好的施工空間，同時避免影響原有路段的運輸功能，設計上常以高架的方式呈現，但因為是高架施工又緊鄰道路作業，施工風險通常較一般工程高；常見的危害有「人員墜落」、「結構倒塌」、「機具碰撞」及「車輛突入」等，如果稍有不慎，就容易發生職業災害。
陳瑞嘉呼籲，捷運工程施工風險高，希望透過現場工安診斷，降低作業風險，同時督促得標廠商善盡承攬管理責任，減少職災，施工單位更應落實安全整備工作，同時加強承攬管理，以提高下包廠商及作業勞工的安全意識，防止職業災害的發生；提醒施工單位切勿心存僥倖，否則一旦發生工安事故，除將面臨刑事及行政的責任外，更將負擔高額的民事賠償。